Marcelo Tinelli, ¿se mete en política?

En diálogo con El Diario de Mariana, Moria Cásan contó que Marcelo Tinelli le reveló sus ganas de meterse en política. Tras escuchar los dichos de la One, el conductor respondió a través de su cuenta de Twitter.

“Le mandé un mensaje a Marcelo (Tinelli) para fin de año y me lo contestó muy emocionado. Además, me dijo que fui la primera que le auguró cierta cosa que me dijo que la va a cumplir. Yo soy la bruja mayor, mi amor”, señaló La One.

Entendiendo hacia dónde apuntaba su compañera en el jurado, Ángel de Brito tiró: “Vos siempre decís que Marcelo va a ser presidente”.

“Claro, le auguré eso hace mucho tiempo. Lo de la AFA lo tiene que dejar, es un quilombo”, señaló la actriz.

“¿Él te dijo que tiene ganas de ser presidente?”, acotó rápidamente Noelia Antonelli. Entonces la One, reveló: “Y… me confesó, lo voy a decir porque me parece que está bueno, que tiene ganas de meterse en política, de hacer algo por su país. Es un hombre de bien”.

“¿Para 2019?”, preguntó Martín Ciccioli. “No tengo la menor idea, chicos”, respondió la diva.

Enterado de las dichos de Moria, Tinelli se refirió al tema en su cuenta de Twitter.

“La adoro a Moria. Ante su opinión de que debo incursionar en política, le dije que no lo descarto a futuro. Hoy no está en mis planes!!”, escribió el conductor de ShowMatch.

