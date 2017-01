Cómo perder peso comiendo proteínas

Cuando pensamos en hacer dieta, a nuestra cabeza llega una idea: "sacrificio, no comer o encerrarnos asi no salimos a cenar y no nos vemos tentados con alimentos deliciosos". ¡Error! Cuidarnos implica tres pilares fundamentales y que se alejan absolutamente de estas ideas nocivas para nuestra alimentación y para nuestro cuerpo.

Comer cada 2 horas, aumentar el consumo de frutas y verduras y tomar agua son los pilares necesarios que debés tener en cuenta al buscar cuidar tu peso y salud. Sin embargo, muchas veces solo eso no nos funciona o no bajamos tan rápido como queremos o necesitamos. ¿Qué hacer entonces?

Ahora podemos seguir saliendo con amigos a comer y también cuidarnos, conociendo este secretito: las proteínas.

Sabías que al aumentar el consumo de proteínas en nuestra dieta, implica también la disminución de la ansiedad, el aumento de masa magra y no grasa, la pérdida rápida de peso y el aumento del gasto calórico.

¿Qué son las dietas proteicas? Son regímenes alimentarios hipocalóricos, a base de proteínas de alto valor biológico; bajas en carbohidratos, frutas, verduras, azúcar y legumbres. Solo permiten la ingesta de lácteos, pescado, carnes, mariscos y aves.

En la dieta proteica aumentaremos el consumo de productos con alto contenido en proteínas y reduciremos aquellos que contienen más hidratos o azúcares, que son los responsables de la acumulación de grasa. Al eliminarlos de la dieta sustituyéndolos por proteínas obligaremos al cuerpo a recurrir a las reservas de grasa disponibles, con lo que se consumen.

Entonces, ¿qué alimentos deberíamos comenzar a consumir, que contienen proteínas? Si vamos a consumir mayor cantidad de carne debes procurar que sea variada y, sobre todo, elegir tipos de carne (pollo o pavo) o piezas como la pechuga, que son más bajas en grasa. Además incluir mucho yogur, leche y quesos.

Hoy, y pensando en que seguramente querés bajar esos kilitos de más que ganaste en las fiestas de fin de año, te doy un ejemplo de cómo podés incorporar las proteínas a tu alimentación diaria:



Desayuno: yogur descremado (en la actualidad en el comercio existen sin contenido graso 0%) acompañado de granola o avena.

Colación: gelatina con 1 cucharada de queso blanco totalmente descremado.

Almuerzo: pescado u preparaciones con claras, siempre acompañado de verduras de varios colores.

Colación: ensalada de frutas.

Merienda: batidos de frutas con leche descremada.

Cena: ensaladas con atún, queso o huevo.

La recomendación mínima de proteínas es de 0,8 gramos/kg/día. Un dato interesante es que aumentar la ingesta proteica de 15% a 30%, siempre y cuando mantengamos el correcto consumo de hidratos de carbono, disminuye el hambre y ayuda a mantener el peso. Debemos tener en cuenta a pacientes con diabetes, hipertensión, enfermedad renal y hepática, el exceso de proteínas implica un riesgo. Además, su consumo elevado también puede incrementar el riesgo de enfermedades óseas. Por eso, antes de iniciar una dieta de este tipo es recomendable siempre consultar a un especialista.

¡Hasta la próxima columna!

Gabriela Agneni

Lic. en Nutrición. Matrícula 1263