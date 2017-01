Vergara otorgó 102 nombramientos a empleados de OSEP y hay polémica

Sergio Vergara, titular de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) otorgó nombramientos a unos 102 empleados que se desempeñaban en forma interina en puestos jerárquicos. Entre los beneficiarios hay funcionarios políticos designados por la actual gestión, como es el caso de la directora de Recursos Humanos, Thelma Barrera y de Gustavo Cutuli, quien se desempeña como jefe de contaduría.

Al comienzo de su administración, el gobernador Alfredo Cornejo anuló una serie de ascensos que había firmado Alberto Recabarren -el ex titular de OSEP -al término de su administración, mediante los cuales se aseguraba el futuro laboral, con suculentas remuneraciones a familiares de allegados al ex gobernador Francisco Pérez.

Unas 254 personas formaban parte de la lista de aspirantes para dejar de subrogar en sus puestos y quedar ratificados en las áreas jerárquicas en las que se desempeñaban. Las postulaciones fueron revisadas por una comisión que evaluó si los aspirantes daban con los requisitos.

Pero los nombres que integraban ese cuerpo -bajo la Resolución 0307- también generaron suspicacias: una de ellas es Marisa Villar, Secretaria General de Osep -quien se la vincula al sector del intendente Marcelino Iglesias-; Ana López, que volvió para hacer la auditoría de las efectivizaciones; Maximiliano Cattáneo, Jefe de Liquidaciones, también relacionado a la gestión que realizó Iglesias en la obra social estatal.

Los requisitos

Para ser ratificados en su clase debía, los postulantes debían contar con 10 años de antigüedad efectivos en el puesto y haber pasado por los ascensos correspondientes a lo largo de la carrera administrativa, según explicaron.

"De la auditoría se desprendió que 102 personas daban con los requisitos, entre los cuales me encuentro. Hace más de 13 años que estoy en OSEP, y quedé efectiva en la clase 14 en mi puesto de jefa de despacho del Hospital Pediátrico Alexander Fleming, donde trabajé hasta el año pasado", aclaró Thelma Barrera, directora de Recursos Humanos de la obra social de los estatales.

Al ser consultada sobre las sospechas de favoritismo por ser militante radical, aclaró: "No he sido militante cuando estaba en el Fleming, esto no tiene que ver con la pertenencia al partido, sino con la trayectoria y los años de trabajo".

Parte de los listados de los empleados que fueron efectivizados en sus cargos jerarquicos.

Otro de los nombramientos que llamó la atención fue el de Gustavo Cutuli, quien se desempeña en el ámbito de contaduría.

"Cutuli lleva 20 años en OSEP, fue subdirector del Hospital del Carmen y hasta el 2015 estuvo como jefe del departamento de erogaciones. Fue ratificado en la clase 15", explicó la funcionaria.

En el listado se incluye a la actual directora de Recursos Humanos.

Los nombramientos no pueden ser recurridos ni impugnados por parte de los empleados que no accedieron a la ratificación de sus cargos.

El beneficio hizo ruido para el centenar de aspirantes que seguirán siendo subrogantes en su área.

Fue echado y volvió a trabajar en Osep

Un caso testigo de los empleados de planta que no lograron permanecer en las subrogancias fue el de Julio César Bellido Ansaldi, quien fue despedido de su cargo de asesor legal del hospital Fleming por la gestión de Vergara.

El polémico abogado también se desempeñó como asesor de Marcelo Costa en Hacienda y en el Ministerio de Trabajo durante el gobierno de Francisco Pérez, logró recuperar su puesto, luego de que la Justicia fallara a su favor.

Vergara había emitido una resolución por la cual Bellido dejaba de estar en planta permanente en el cargo de jefe de departamento de Legales del Fleming en el que había sido nombrado en octubre de 2015. El acto administrativo por el que accedió a planta fue revocado por la nueva gestión y luego quedó cesante.

Como su puesto se había homologado a través de una paritaria, la Corte provincial hizo lugar a la medida cautelar y ordenó a la OSEP reincoporarlo nuevamente en sus funciones.