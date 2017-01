21:12Hs. | 19/01/2017

Violencia de género

Caso Giacchi: el Cuerpo Médico Forense constató el golpe

Según indicó el abogado de Laura García, la denunciante del ex ministro, los peritos confirmaron la lesión y la dificultad para hablar por el golpe. En tanto, un ex ministro de Seguridad declaró que no vio nada.