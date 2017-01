Jimena Barón habló sobre Del Potro: ¿hubo sexo en el baño?

Después de varios rumores, finalmente Jimena Barón reconoció que sí estuvo junto a Juan Martín del Potro en una fiesta. “Lo conozco. Nos vimos en la fiesta, estuvimos hablando un rato ahí. Él estaba con amigos, yo estaba con una amiga”, sentenció.

Con respecto a eso, y entrevistada por Desayuno Americano, la actriz fue consultada sobre el mito de que en esa fiesta, ella y el tenista había tenido sexo en un baño. “No, vivo sola. Me voy a mi casa o a la casa de él si quiero tener sexo. Además, es un chico de 2 metros, una incomodidad…, no tiene sentido“, respondió con simpatía la ex de Daniel Osvaldo.

Sin embargo, y a pesar de decir que el deportista le cae bien y que es “buena persona”, Jime aseguró que no hay romance entre ellos.

