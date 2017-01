Video: "Me tengo que despedir pero no quiero", dijo en llanto Melconian

Carlos Melconián dejó este jueves su puesto en el Banco Nación y mantuvo un discurso en la sede central de la entidad bancaria ante los empleados, donde sorprendió al romper en llanto: "Me toca despedirme de un lugar del que no me quiero despedir", aseguró visiblemente emocionado.

"Melco no se va, Melco no se va", gritaban los excompañeros de Melconian, que les habló desde un atril improvisado en el hall del edificio, a metros de la Casa Rosada y en pleno mediodía porteño.

"Me toca despedirme de un lugar del que no quiero irme", aseguró el economista. "Esto es al revés del 'yo me quiero ir', acá yo me quiero quedar", ironizó en alusión al ex ministro de Economía kirchnerista, Hernán Lorenzino.

"Atajé todo lo que pude pero en algún momento se desborda", graficó.

"Me tengo que despedir, pero no quiero". El llanto de Carlos Melconian en su último día en el Banco Nación https://t.co/auVHGYINpV pic.twitter.com/6AOVhYRVvw — infobae (@infobae) 19 de enero de 2017



Posteriormente, publicó esta imagen en su cuenta personal de Twitter.

Hoy deje de ser Presidente del Banco Nación. Gracias de verdad y felicitaciones por todo lo que se hizo. Un orgullo haber sido parte. pic.twitter.com/Jpe35owGA5 — Carlos Melconian (@CarlosMelconian) 19 de enero de 2017





Fuentes: Infobae y TN