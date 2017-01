Comer en Londres por 10 libras

En Londres 10 libras no dan para mucho, pero todavía quedan lugares donde se puede comer por un billete de diez libras, como mandan los cánones: sentado, con mantel y cubiertos.

Brasserie Zedel

Este bistro francés es sencillamente magnífico en el amplio sentido del adjetivo: amplísimo, con decoración art déco, servicio exquisito con camareros a la antigua usanza y un menú básico por 9,75 libras a la hora del almuerzo. Hay más combinaciones perfectamente explicadas en la carta, todo ello en pleno Picadilly. El menú, genuinamente francés, incluye dos platos: uno principal (como un filete ruso con patatas fritas) y otro a elegir, que puede ser un entrante o un postre. No incluye nada más pero es insuperable, sobre todo cuando (casi siempre) hay un pianista amenizando la comida.

The Golden Hind

No hay lista de restaurantes londinenses a precio razonable que no incluya uno fish&chips, que básicamente consiste en un filete de pescado (bacalao, generamente) con papas fritas. La lista es infinita, los hay mejores y peores como en todos lados, pero es difícil encontrar uno con más de 100 años de historia. The Golden Hind (73 Marylebone Ln) se abrió en 1914 y cuenta con una fiel clientela que adora la calidad del pescado y el rebozo. Está en el corazón de Marylebone y tiene un comedor con las típicas mesas y sillas de café.

F Cooke

El pie&mash (pastel de carne y puré de patata) ha sido, desde el siglo XIX, la comida rápida de la clase trabajadora en Londres, sobre todo en el este de la ciudad. Un plato tradicional (casi una institución) que ha ido perdiendo terreno hasta prácticamente desparecer a medida que la working class londinense fue cambiando con los tiempos.

El restaurante responde al arquetipo de pie&mash: azulejos, grandes ventanales a la calle, mesas sencillas con sal, pimienta y vinagre de malta, y una clientela compuesta por trabajadores, gente mayor del barrio, turistas y algún moderno. El pastel de carne se sirve con salsa verde de perejil llamada liquor (aunque no lleva alcohol), cuya apariencia no resulta apetecible a simple vista. Sin embargo, es comida casera londinense de toda la vida, y todo por unas siete libras. Para quienes se sientan inspirados, el otro plato típico del local son las anguilas picantes en su propia gelatina.

Pescado a la plancha en Portobello

¿Quién no ha ido alguna vez al mercado de Portobello? Para redondear la visita a este clásico londinense hay que dirigirse a Golborne Road, al final de Portobello road, para comer pescado a la plancha con arroz y ensalada por el módico precio de unas ocho libras. Esta vez, el mantel es de papel y el cuchillo y tenedor, como las mesas y sillas, son de plástico. Todo al aire libre, pero merece la pena.

Dishoom

Hace pocos años se abrió el primer Dishoom, a imagen y semejanza de los cafés iraníes en Bombay. Hoy ya tienen cuatro locales en Londres e incluso acaban de dar el salto a Edimburgo. Han creado una fórmula exitosa, y no solo por su deliciosa comida a precio razonable, también por la decoración y puesta en escena, que evoca a esos cafés de antaño. Para disfrutar de un almuerzo completo lo más probable es que se superen las diez libras de presupuesto, aunque los platos principales rondan esa cifra.