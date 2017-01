La muestra del ECA no estaba asegurada

Este miércoles un incendio destruyó la cúpula del Espacio Contemporáneo de Arte de Mendoza (ECA), que en ese momento alojaba cuatro muestras de diferentes artistas argentinos, entre ellas las del fallecido Adrián Mazzieri.

El fuego no sólo afectó al edificio sino que se estima que también habría perjudicado a parte de las obras que allí se exponía. Desde Prensa de la Secretaría de Cultura manifestaron que el equipo de profesionales del ECA estaba analizando una por una las obras en la ex Escuela Mitre junto a los artistas. Mientras, afirmaron que ni el edificio ni las piezas estaban aseguradas “ya que no hay compañía en la provincia que se encargue de asegurar obras”.

Fernando Rosas, uno de los expositores, aseguró que él tenía en el edifico 14 esculturas y que estaba volviendo de San Rafael cuando le comunicaron del incendio.

“Nuestra muestra tenía cerca de 48 obras y podríamos decir que aproximadamente están valuadas en un total de 1.200.000 pesos. Pero no sabemos si hay alguna dañada ya que las autoridades nos dijeron que nos informarán cuando terminen los trabajos de Defensa Civil”, explicó el artista.

En medio del incendio, varios de los artistas que exponían en el lugar se acercaron a retirar sus obras para que las llamas no las alcanzaran. Según precisaron fuentes oficiales, a medida que se iban sacando del edificio, se fotografiaban y una escribana iban corroborando el estado en el que se evacuaban.

Este jueves por la mañana, un equipo de Bomberos de Defensa Civil (DC), funcionarios de la Oficina Fiscal 13 y las autoridades de Cultura estuvieron realizado peritajes en el edificio siniestrado. El secretario Diego Gareca junto al Marcelo Nardecchia, director de Patrimonio, prefirieron no hacer declaraciones hasta tener el informe final de DC.

Por su lado, Oscar Pizarro, de Defensa Civil, confió que el parte definitivo estaría listo el sábado aunque aseguró que los bomberos manejaban tres hipótesis acerca de cómo se habría iniciado el fuego pero no precisó cuáles serían ya que hay “secreto de sumario”.

Por su lado, Leonardo Orellano, jefe de Bomberos, se animó a decir que la principal teoría por la que se inclinaban tenía que ver con una “falla humana”, pero para confirmar que así fue tenían que terminar los relevamientos y analizar las pruebas.

También detallaron que de los nueve vitraux que componían la cúpula sólo el central sufrió algunas roturas.

La preocupación en la comunidad artística

El investigador Ricardo Ponte, arquitecto coordinador del Conicet, aseguró en declaraciones radiales que lo que ocurrió en el espacio Contemporáneo demostró que ha comenzado a resquebrajarse una estructura desatendida por años. Y señaló que la tarea de impermeabilización de una cúpula no es algo menor y que probablemente hubo mala praxis de la empresa a cargo de la obra.

“Hay un error de diagnóstico, todos los edificios de cultura son patrimonios y no hay obras menores aquí porque tocás una cosa y se desarregla otra”, aseguró.

Por su lado, varios artistas visuales manifestaron su preocupación por la falta de espacios para realizar muestras. El Museo de Arte Moderno está cerrado y el Fader lleva más de cuatro años sin funcionar porque su edificio está en malas condiciones. Durante mucho tiempo se solicitó la restauración del ECA y, esta semana, se habían comenzado los trabajos de mejoramientos pero ahora el lugar quedará inhabilitado al público hasta que se termine de acondicionar.

Angie Villé fue una de las artistas visuales que se acercó este jueves al edificio siniestrado para ver las condiciones en las que había quedado ya que ella planeaba realizar una muestra allí para abril: “Si bien no tenía nada concreto aún, estaba en tratativas con las autoridades porque gané un premio del programa Plataforma Futuro y una de las consignas era exponer en un espacio público”, contó desolada por lo ocurrido y agregó: “Ya no tenemos espacios públicos dónde mostrar nuestras obras. Los artistas estamos muy preocupados ya que es como si nos invitaran a irnos de la provincia”.

Otras de las autoridades que se acercaron al edificio fue la vicegobernadora Laura Montero ya que allí funcionan algunas oficinas de la Legislatura.

La funcionaria explicó que fue a ver las condiciones en las que quedó el lugar y qué posibilidades tenía de colocar un equipo electrógeno para los despachos del Senado provincial, principalmente porque allí se hacen las liquidaciones de sueldo de los empleados legislativos.