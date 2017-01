"La cuota del crédito hipotecario tiene que equivaler a un alquiler"

El flamante titular del Banco Nación, Javier González Fraga, anticipó que durante su gestión buscará impulsar el crédito hipotecario porque "el financiamiento a la vivienda, sobre todo a la vivienda económica, es central para combatir la pobreza".

"Tenemos que lograr que las cuotas sean equivalentes a los alquileres", dijo el economista que reemplaza a Carlos Melconian al frente del banco público más importante del país.

En este sentido el funcionario adelantó que el Banco Nación podría sumarse al sistema de préstamos hipotecarios UVA que implementó el Banco Central el año pasado. Son créditos que indexan el capital de acuerdo a la inflación.

González Fraga cree que el banco debe acercar a la vivienda propia a las familias de menores recursos. "Cuando te metés a la villa 31 o a la 1-11-14 y preguntás cuánto pagan por una pieza, pagan 2000 pesos. Eso debería alcanzar para poder comprar y tener una escritura. Queremos tener un país de propietarios. Tenemos que tener un mayor número de propietarios", agregó en declaraciones a radio Mitre.

Por otra parte, negó que su designación en el cargo como reemplazante de Melconian responda a su pertenencia a la UCR o a la relación que mantiene con algunos funcionarios y, por el contrario, afirmó que se debe a sus ideas económicas y a que el presidente Mauricio Macri "hace mucho" que lo conoce.

"A Marcos Peña lo conocí esta semana prácticamente, y no he tenido tanta relación con los demás funcionarios. Tampoco llego por radical, porque no creo que haya un reparto, no me suena a que sea por eso. Se sabe de lo que pienso y el Presidente me conoce hace mucho y decidió ofrecerme esta oportunidad", afirmó.