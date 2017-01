La gran entrega de los People’s Choice Awards

Los People’s Choice Awards, la gran fiesta que se basa en la votación de la gente para elegir lo mejor de la televisión, la música, el cine y las redes en EE.UU., tuvo su gran entrega con la conducción de Joel McHale.

Entre los principales ganadores de la noche estuvieron Tom Hanks, Sofía Vergara, Robert Downey Jr. y Ellen Degeneres entre tantas otras estrellas.

Johnny Deep tuvo un reconocimiento especial.

Mirá la lista completa de los ganadores:

Mejor actriz de TV en serie de crímenes Jennifer Lopez Mejor comedia premium

Fuller House Mejor actor de serie premium Dwayne Johnson

Mejor serie dramática (cadena) Grey’s Anatomy

Mejor conductor de TV Ellen DeGeneres

Mejor actriz de serie premium

Sarah Jessica Parker

Mejor programa de competencias The Voice

Mejor comedia nueva Man with a Plan

Mejor nuevo drama para TV This Is Us

Mejor actriz cómica para TV

Sofia Vergara

Mejor comedia de TV (cadena) The Big Bang Theory

Mejor serie

Outlander

Mejor actor cómico para TV

Jim Parsons

Mejor actor dramático para TV

Justin Chambers

Mejor comedia de TV cable Baby Daddy

Mejor drama de TV cable Bates Motel

Mejor actor de TV cable

Freddie Highmore

Mejor actriz de TV cable

Vera Farmiga

Mejor drama de TV en serie sobre crímenes Criminal Minds

Mejor actor de TV en serie sobre crímenes Mark Harmon

Mejor serie dramática premium Orange is the New Black

Mejor serie de fantasía/ ciencia ficción (cadena) Supernatural

Mejor serie de cable de fantasía/ ciencia ficción The Walking Dead

Mejor serie premium de fantasía/ ciencia ficción Outlander

Mejor actor de fantasía/ ciencia ficción Sam Heughan

Mejor actriz de fantasía/ ciencia ficción Caitriona Balfe

Mejor equipo de conductores de programa diurno Good Morning America

Mejor conductor de talk show nocturno

Jimmy Fallon

Mejor serie animada

The Simpsons

Mejor actor de serie nueva Matt LeBlanc

Mejor actriz de serie nueva Kristen Bell

CINE

Mejor actor de comedia para cine Kevin Hart

Mejor actriz dramática de cine Blake Lively

Mejor actor dramático de cine

Tom Hanks

Voz de película animada favorita Ellen DeGeneres in Finding Dory

Mejor actriz de cine

Melissa McCarthy

Mejor actor de cine de acción Robert Downey Jr.

Ícono favorito del cine

Johnny Depp

Película favorita Finding Dory

Mejor actor de cine

Ryan Reynolds

Mejor película de acción Deadpool

Actriz de cine de acción favorita Margot Robbie

Mejor comedia Bad Moms

Mejor película dramática

Me Before You

Mejor película familiar

Finding Dory

Mejor thriller

The Girl on the Train

MÚSICA

Mejor canción “Can’t Stop the Feeling” / Justin Timberlake

Mejor artista masculino Justin Timberlake

Mejor artista country masculino Blake Shelton

Mejor álbum If I’m Honest / Blake Shelton

Mejor grupo Fifth Harmony

Mejor artista femanina Britney Spears

Mejor artista revelación Niall Horan

Mejor artista country femenina Carrie Underwood

Mejor grupo country Little Big Town

Mejor artista pop Britney Spears

Mejor artista hip-hop G-Eazy

REDES

Mejor estrella de redes sociales Cameron Dallas

Mejor celebridad de redes sociales Britney Spears

Mejor estrella de YouTube Lilly Singh