En yoga no existe el error, todo es proceso

Creo convencida que implica más fuerza de voluntad llegar a una clase que hacerla. Una vez que silencio mi celular y me saco los zapatos, ya tengo más de la mitad del trabajo hecho. La otra mitad es entender que lo importante no es cómo me sale un ejercicio, sino que sea mi mejor versión de ese ejercicio.

Una clase de yoga se hace con entrega más que con esfuerzo. Un buen profesor inspira, pero la exigencia debe ser propia. Soy yo quien decide cuánto y hasta dónde puedo dar en cada experiencia, entendiendo que el máximo de lo que puedo dar es algo fluctuante, y lo más sano es adaptarnos a ese flujo. Hay días que puedo más y otros que puedo menos. No hay error.

La evolución de los aspectos que trabajamos en la práctica es constante, pero la línea nunca es una recta ascendente. Un ejemplo: empiezo a practicar, intento hacer una asana (postura) y siento que me resulta “imposible”. Lo primero que pienso es que me equivoqué de lugar y que mejor deje de intentarlo: “nunca voy a poder hacer eso” es algo que a la mente le gusta decirnos. Sin embargo, clase a clase, indefectiblemente voy a ir avanzando y, en algún momento, voy a llegar a aquel punto imposible pero…¿quiere eso decir que a partir de la primera vez que logre hacer la postura, voy a poder hacerla siempre? Taxativamente no.

La buena hidratación, comer liviano, el buen humor y cualquier estado anímico que podamos considerar positivo, nutren nuestra fuerza de voluntad, nuestro impulso y nuestras ganas. Probablemente eso haga que tengamos una práctica más amena y sintamos que es posible ir a por más. La disposición es mayor.

Una discusión, un mal día, no tomar suficiente agua o mal alimentarnos, hacen que mi cuerpo esté más entumecido, los tejidos más tensos y sea más complejo trabajar. Mi mente va a estar más tentada de no ir a la clase, salir antes de la postura, soltar un ejercicio a la mitad, etc.

La clave entonces está en intentar ver qué me ofrece cada momento y cada situación, a partir de eso definir qué podemos ofrecerle nosotros, en cada aquí y ahora, a ese momento y esa situación. De esa manera avanzamos de un modo verdadero porque la evolución y el ritmo son propios y, sobre todo, porque aprendemos a no dar nada por hecho, revalorizando la capacidad de revisarnos, observarnos y reconocernos cada vez, cada día, en cada clase.

En yoga entendemos que cuerpo, mente y alma son en realidad una sola cosa, se interrelacionan y afectan todo el tiempo entre sí, en todo lo que hacemos. Comprender que la naturaleza de nuestros estados físico, mental y emocional es cambiante, nos vigoriza y potencia. Pretender una constancia perseverante puede ser bastante insalubre, además de irreal.

Ahí está entonces la gracia y la belleza: no sabemos nunca nada con seguridad, justamente porque estamos vivos, y la vida se expande y se contrae todo el tiempo, como la respiración.

Lo que sí podemos siempre, indefectiblemente, es dar nuestro máximo, sea cual sea ese máximo hoy.

Karen Belinsky

Directora de La Salita. YOGA & Love.