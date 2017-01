Irresistible Selva Negra

Es una receta muy fácil y lo único que necesitamos es un poquito de tiempo y organización. La base es una genoise de chocolate muy esponjosa que podemos prepararla con antelación y así tener gran parte del trabajo hecho. También he usado cerezas al kirsch por ser más naturales que las confitadas, pero todas sirven. ¿Preparados?

INGREDIENTES

Necesitaremos un molde de 14-16 centímetros

PARA EL BIZCOCHUELO (GENOISE) DE CHOCOLATE

4 Huevos

100 gr. de azúcar

70 gr. de harina

30 gr. de cacao amargo

PARA EL ALMIBAR DE CEREZAS

60 cc de Kirsch o algún otro licor de cerezas o Ron

60 cc de agua

60 gr de azúcar

PARA EL RELLENO

350 cc de Crema de leche

70 gr de azúcar

20 unidades de cerezas al kirsch o cerezas confitadas

PARA LA DECORACIÓN

Cerezas al kirsch o cerezas confitadas cantidad necesaria

Virutas de chocolate cantidad necesaria

Crema chantilly cantidad necesaria

PREPARACIÓN DEL BIZCOCHUELO DE CHOCOLATE

El bizcochuelo genoise es la receta de bizcochuelos más usada en la pastelería. Se caracteriza por tener una miga super aireada y liviana.

Enmantecar y enharinar un molde de 16 cm. Precalentar el horno a 180°C.

Tamizar la harina junto al cacao y reservar.

Batir los huevos junto con el azúcar en un bowl grande hasta que la preparación llegue a ‘punto letra’, es decir, una preparación firme y aireada que te deja ‘dibujar’. Incorporar en 3 veces la harina previamente tamizada, revolver con la ayuda de una espátula de goma y siempre con movimientos envolventes, tratar de que la preparación se baje lo menos posible. Colocarla en el molde y llevarla al horno 180°C por unos 35 minutos, de todas formas pincharla con un cuchillo o palito de brochet antes de sacarla, si sale limpio esta listo la genoise.

Dejar enfriar y reservar.

PREPARACIÓN DEL ALMIBAR DE CEREZAS

En una olla pequeña colocar el agua y el azúcar.. Llevar a fuego medio hasta que comience a hervir y el azúcar esté totalmente disuelta. Retiramos del fuego y dejamos enfriar. Agregamos el licor de cerezas.

PREPARACIÓN DEL RELLENO

Batir la crema con batidora eléctrica, hasta que las varillas de dejen su marca, pero desaparezcan a los pocos segundos, seguidamente incorporar el azúcar y batir hasta que las varillas dejen su marca y no desaparezcan. Recordá que la crema debe estar bien fría para que monte bien. No batas más de lo necesario porque el suero de la grasa de la crema se separará y no hay más remedio para eso.

MONTAJE DE LA TORTA

Cortamos el bizcochuelo con un cuchillo grande en tres capas del mismo grosor.

Colocamos el disco inferior sobre un plato o fuente de presentación. Con un pincel mojamos el bizcochuelo con el almíbar preparado, una vez frío.

Con una manga de pastelería extendemos la crema chantilly sobre la capa del bizcochuelo mojado en almíbar, en forma de espiral, desde el exterior hacia el centro. Si no tenés manga, podes hacerlo con una espátula. Agregamos las cerezas al kirsch o las cerezas confitadas sobre la crema y finalmente colocamos el segundo disco de bizcochuelo. Repetimos el mismo procedimiento con los discos restantes.

Una vez montada por completo la torta, llevamos a la heladera por al menos 2 horas. Una vez bien fría, decoramos con la crema chantilly restante, las cerezas y las virutas de chocolate a gusto.

Mantenemos en la heladera hasta el momento de servirla.

¡Guten Appetit!

Jimena Garcia Zapata