Nisman: Fein aseguró que faltaron pruebas clave

La fiscal Viviana Fein rompió un largo silencio respecto de su actuación en el caso Nisman y dijo que no hubo pruebas concluyentes para asegurar qué ocurrió con el fiscal, de cuya muerte se cumplieron ayer dos años.

Fein se quejó de que su fiscalía, que actuó en el caso durante 11 meses, no recibió pruebas clave que había solicitado.

En este sentido reiteró que lo ocurrido con Nisman pudo ser "una muerte violenta, una instigación o puede ser un acto voluntario, un suicidio".

“Me sentí agraviada con términos indecorosos sobre mi persona. “No teníamos ninguna prueba categórica y cierta sobre que estuviéramos ante un acto homicida. Yo estuve siempre a la espera de resultados que nunca llegaron”, señaló la fiscal.

"El procedimiento fue totalmente normal. Lo voy a explicar científicamente. Para todo tengo respuesta. Voy a contestar en el marco de la causa", aseguró Fein. Además afirmó que es “complejo” determinar si alguien se suicidó o lo mataron.

“Yo llegué (al departamento) tres horas después de que ingresara la madre y el médico de Swiss Medical. No estuve allí desde el minuto cero con la madre, con la Prefectura, con todos… Había cinco autoridades judiciales y todos miraban lo que se hacía”, indicó.

“Cuando dije que lamentablemente no había rastros de pólvora, lo que quise decir es que no se pudieron encontrar. Si yo hubiese buscado un solo encuadre legal, hubiera emitido un dictamen. Estuve once meses produciendo medidas de prueba que jamás fueron sugeridas por la querella”, añadió la fiscal.