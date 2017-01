El nuevo look de Cande Tinelli

¿Un nuevo tatuaje? No. ¿Alguna prenda sexy? No. ¿Algún accesorio o piercing? Tampoco. Nada de todo eso. Candelaria Tinelli cambió de look y decidió compartirlo en las redes sociales, como hace habitualmente. ¿Qué se hizo? La hija de Marcelo se cortó el pelo.

Si bien no se trata de un cambio radical, la joven subió la imagen en la que ya no se ve su larga cabellera cayendo por las espalda. Es que la hija del conductor de ShowMatch y Soledad Aquino se rebajó varios centímetros de las puntas.

La foto enseguida cosechó miles de likes en Instagram, casi como una forma de aprobación de sus seguidores al nuevo look. Además, fiel a su estilo, Cande no se olvidó de ponerle un toque sensual a la selfie que se sacó frente al espejo.

Mirá la foto