El calvario de una artista que fue abusada por el representante que la contrató para un festival

La cantante folklórica Melisa Belén fue privada de la libertad y abusada hace una semana cuando llegó a nuestra provincia para actuar en la Fiesta del Orégano, en San Carlos. El representante que la contrató, la llevó a un departamento donde la mantuvo encerrada durante varias horas y la manoseó. La joven artista se animó a hablar y dio detalles del estremecedor hecho: “No me dejaba salir, pensé que iba a morir”.

El acusado fue imputado por abuso sexual en tentativa y privación de la libertad y fue trasladado a la cárcel de San Rafael.

El jueves 12 Melisa Belén arribó a la terminal de La Consulta alrededor de las 15, había sido contratada para cantar el sábado en el festival que allí se realiza. En ese lugar había quedado en encontrarse con Ricardo Paves (36), un representante de artistas que la contactó.

La joven cantante ha participado de los festivales de folklore más conocidos del país.

Cerca de las 21 el hombre apareció y llevó a la joven a cenar a un local de comida rápida. Mientras comían le comentó que esa misma noche llegarían los artistas locales, que la iban a acompañar en el escenario, para ensayar pero nunca llegaron.

Luego Paves le dijo que “no había lugar en ningún hotel” por lo que no había conseguido alojamiento para ella.

"Este señor insistió días antes para ensayar con otros músicos y que fuera sola, porque no había alojamiento para mis músicos ni mi familia”, contó la cantante a radio Estación Fantástica.

Por lo que iba a tener que quedarse en un departamento que él tenía en el fondo de su casa, donde vivía con su mujer e hijos. Cuando llegaron, el hombre le hizo insinuaciones sexuales y comentarios desubicados, por lo que la artista empezó a sospechar.

Melisa Belén decidió dar avisó por mensajes a su familia de Santa Fe. Luego los llamó y escondió el teléfono para que escucharan lo que le estaba sucediendo.

Paves seguía intimidando a la chica pediéndole sexo por las contrataciones que le había hecho. Melisa contó que le decía que "como no había lugar, debía dormir con él" y le proponía "jugar un juego”, pero que si perdía debía quitarse la ropa. "Cuando intentaba salir, agarraba mis cosas y las volvía a tirar en la casa, se puso agresivo, me manoseaba, me quería hacer daño, me insultaba”, relató.

La folklorista estaba viviendo un infierno, hasta que en un momento el hombre se quedó dormido: "Mi familia escuchaba hasta sus ronquidos, no me dejaba salir, pensé que iba a morir”, confesó.

Sus familiares decidieron realizar la denuncia en la Policía de Santa Fe, que comunicó la situación a sus pares de San Carlos. Cerca de las 5 de la madruga del viernes 13, efectivos llegaron a la vivienda de Paves pero para ese entonces, la joven había logrado escapar del departamento.

Melisa Belén recibió atención psicológica por parte del Consejo de la Mujer, y aseguró que tiene miedo de volver a Mendoza a pesar de que su abusador quedó encarcelado.