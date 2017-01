Kiss se retira de los estudios de grabación

Es una banda legendaria, pero que mantiene su vigencia en el mundo del rock. Por eso las decisiones que tome Kiss resuenan con fuerza en todo el planeta. Sobre todo luego de anunciar que no volverán a grabar un disco con nuevo material “a menos que exista un modelo financiero que funcione”.

Las declaraciones, realizadas por Gene Simmons en el ciclo radial The SDR Show, en EE.UU., se relacionan a la influencia que tiene la piratería y los sitios de descarga gratuita de música. “La gente se ha convencido a sí misma de que no quiere pagar por el material“, sentenció el músico.

A su vez, el rockero aseguró: “Seré yo el que decida cuánto doy y dónde, y no un niño universitario: ‘tienes suficiente dinero, no quiero pagar por tu disco’. Debemos hacer una distinción entre comercio y filantropía. Así que, la idea de hacer otro disco de Kiss, a menos que haya un modelo financiero que funcione, personalmente no me interesa”.

La banda que también es liderada por Paul Stanley, sacó su último disco de estudio en 2012 (titulado Monster), con el cual vendieron más de 100.000 copias, alcanzando el podio de ventas de aquel año.