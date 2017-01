Ola de calor y deporte: tips para evitar riesgos innecesarios que perjudiquen la salud

La actividad física puede aportar muchos beneficios a la salud pero si se realiza en las condiciones adecuadas. En medio de la ola de calor que atraviesa el país, médicos, nutricionistas y profesores de gimnasia aseguran que para quienes no están acostumbrados a realizar deportes no es aconsejable salir a correr, caminar o andar en bici con más de 35ºC.

Lo que sucede es que la temperatura es un aspecto fundamental, porque cuando se realiza cualquier tipo de actividad física aumenta la producción del calor del cuerpo. Esto ocurre porque se produce la energía necesaria para realizar esas actividades a través de procesos metabólicos en los que la energía química proveniente de los nutrientes se transforma en energía mecánica y mayormente en energía calórica.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la temperatura ambiente óptima para el organismo es entre 18 y 24ºC, cuando el cuerpo se mantiene a unos 36°C o 37°C. Cualquier nivel más elevado provoca que los riesgos para la salud se incrementen. Si el cuerpo se calienta hasta los 39ºC o 40º C, el cerebro le dice a los músculos que trabajen menos y se comienza a sentir cansado.

Existen una serie de recomendaciones a seguir para asegurar el equilibrio energético y térmico del cuerpo antes, durante y después del ejercicio. Tanto Natalia Malah, nutricionista de la Subsecretaria de Deportes, como Emanuel Fugazzoto, del Colegio de Profesionales de la Educación Física (COPEF), coincidieron en que la hidratación es muy importante y especialmente en época de temperaturas elevadas.

Los profesionales también insistieron en la consulta previa al médico antes de disponerse a comenzar algún deporte ya que no se puede realizar cualquier disciplina si se tiene alguna patología de base y menos en época estival.

“Hay que elegir adecuadamente los momentos para realizar actividad física, evitando los horarios donde el sol está más intenso y hace excesivo calor. Por ello no recomendamos las actividades en lugares abiertos entre las 12 y las 15”, señaló Fugazzotto y añadió que es muy importante utilizar indumentaria adecuada y de colores claros: “No es conveniente utilizar fajas ni pantalón largo ni rompeviento”.

Algunas personas que quieren bajar de peso realizan actividad física con ropa impermeable porque creen que el cuerpo pierde más grasa cuanto más mojado esté durante el ejercicio.

Sin embargo, el profesor de Educación Física confió que esto es falso: “La acumulación de calor no es conveniente y puede producir problemas serios. Además, en cuando se empieza a sentir sensación de agonía, dolor de cabeza o mareo hay que disminuir progresivamente la actividad pero no de golpe. Luego se procede a hidratarse bien y acercarse a algún lugar donde le puedan dar atención médica”, apuntó Fugazzotto e insistió en que la actividad física es salud pero no si intenta realizar ejercicios de alto rendimiento en una hora inadecuada a temperaturas extremas.

Cómo alimentarse antes y después del ejercicio

La nuticionista Malah hizo una aclaración sobre las bebidas que eligen las personas para hidratarse: "Las de hidratación contienen hidratos de carbono simples o complejos y electrolitos. En algunas marcas se incluyen vitaminas y aditivos colorantes, aromatizadores y edulcorantes. Las energy drink contienen bastantes calorías, lo cual no facilita la absorción, carbohidratos en gran proporción, cafeínas o extractos de semillas de guaraná.

Algunas contienen hierbas, aminoácidos, proteínas y otras sustancias. La gente cree que les ayuda a mejorar el rendimiento pero la realidad es que pueden ocasionar diuresis y provocar trastornos gastrointestinales”.

La profesional recomendó tomar licuados en el desayuno antes de realizar actividad física: “Siempre consultando a un nutricionista de cabecera, se puede tomar un licuado de frutilla, banana o sandía hecho con leche o agua y se le puede agregar una cucharada de avena para que sea más nutritivo”, dijo la especialista y puntualizó que si se va a realizar deportes lo recomendable es no consumir alimentos dos horas y media antes.

Luego de hacer ejercicios por la mañana, la nutricionista indicó que es oportuno consumir frutas o cereales para completar el desayuno. Con respecto al almuerzo y a la cena en época de elevadas temperaturas, aconsejó comer mucha fruta y verduras que le dan hidratación al cuerpo. “Tartas de verduras con una sola masa, budín, suflé, ensaladas con pedacitos de pollo, pescado o carne o verduras salteadas sería lo ideal para la época”, confió Malah.

La voz de los “deportistas”

Julieta Arroyo (25 años) contó que le encanta salir a trotar por el Parque Central: “En otoño o en inviernos, vamos con una amiga a las 18 ya que a esa hora está agradable la temperatura. Pero por estos días a esa hora está insoportable. Por ello, hemos decidido salir tipo 7, antes de entrar a trabajar”.

Pablo Castañeda (60 años) y María Rosa Alcaráz (55) son una matrimonio que todas las mañanas suelen salir a caminar. “Dependiendo la época vamos al Parque Central o al General San Martín. En verano optamos por el primero porque hacemos ejercicio en la mañana temprano. En invierno, aprovechamos la siesta y que hay mayor cantidad de personas en el parque General San Martín”, dijo el hombre.

Romina Estébanez (38 años) confió que suelen ir a patinar con sus hijos alrededor del lago, pero que en verano con las excesivas temperaturas cambiaron los planes: “Nos inclinamos por pasar el día en la pileta. Tratar de hacer algunos ejercicios aeróbicos dentro de ella y estamos más frescos”, contó sonriente la mujer.