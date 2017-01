Mendocinos consumen el doble de agua de la media indicada

Como consecuencia de las altas temperaturas que se están registrando en la provincia y las que están pronosticadas para los próximos días existe un importante consumo de agua que supera la media indicada. Ese derroche implica gastos significativos para la provincia que ronda los 20 millones de dólares durante la temporada estival.

La historia que no tiene fin

Según la Organización Mundial de la Salud el consumo recomendado de agua por persona es de 250 litros diarios, medida superada con creces ya que hoy los usuarios consumen 500 litros, es decir, el doble de lo estipulado.

“Ese consumo implica un importante derroche. La gente, a pesar de las campañas realizadas no toma conciencia de la importancia de cuidar el servicio. Hoy se sigue viendo en la calle a personas lavando sus vehículos, regando el cemento y ni hablar de las piletas de lona que consumen litros y litros y no pueden ser reguladas ya que pertenecen al ámbito privado de las personas”, dijo a El Sol Richard Battagion, titular de Aysam.

Los sistemas de producción y distribución de Aysam tiene sus límites y cuando existen estos tipos de factores, como las altas temperaturas, los mismos colapsan ya que hay un mayor consumo del insumo.

Si bien existen quejas de vecinos por falta de agua, el funcionario aseguró que los problemas no reconocen un territorio exclusivo o excluyente. "La baja de presión o falta de agua tiene que ver con la complejidad del sistema que forma parte de la realidad en Mendoza. No es algo estático sino que aparecen percances en diferentes barrios que estamos tratando de atender”, dijo Battagion.

Recomendaciones para tener en cuenta

Desde que se inició el verano el calor no da tregua a los mendocios. Para este fin de semana se han pronosticado temperaturas que superarán los 40º, fenómeno que se repetirá a lo largo y ancho del país.

Desde Aysam aseguraron estar al tanto de lo que viene y manifestaron que no descartan dificultades, por ello solicitan a la población un uso racional.

“Recomendamos a la población que cuiden el agua, que sean solidarios, que realicen un uso responsable del servicio, no baldear veredas ni calles, no lavar autos y menos llenar piletas. Es muy frecuente hoy ver las acequias con agua transparente y límpida, la misma es del desagote de piscinas, eso no es posible de tolerar”, culminó Battagion.