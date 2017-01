Nació con 26 semanas de gestación, falleció y su madre asegura que fue por negligencia

Mónica Montañez (23), de Junín, denunció que su hijo falleció víctima de negligencia médica y acusa al personal de los hospitales Ítalo Perrupato y Luis Carlos Lagomaggiore.

El trágico desenlace comenzó la madrugada del 24 de diciembre cuando Montañez, de seis meses y medio de embarazo, comenzó a sentir la falta de aire y pérdida de visión sin motivo alguno. Fue entonces cuando su esposo, Carlos Vizaguirre, decidió llamar a la ambulancia, la cual la derivó a la guardia del hospital Perrupato de San Martín.

Allí la joven, mamá de tres niños más y con una enfermedad de base, fue inyectada por el médico de guardia y dejada en observación por unos minutos. Como su estado no mejoró fue derivada al Lagomaggiore, donde se le realizó la cesaría pertinente.

“Yo me sentía muy mal. Cuando vi a los médicos les dije como me sentía, pero nunca pensé que fueran a derivarme directamente a la sala de partos. Ahí, todo sucedió en segundo, y cuando menos lo imaginé escuché a mi hijo llorar. Pero no lo pude ni tomar porque se lo llevaron de inmediato”, contó Montañez.

Minutos más tarde, la joven fue informada que el niño había sufrido complicaciones de salud y pasado al sector de Neonatología del Lagomaggiore, donde quedó internado debido a una insuficiencia cardíaca y derrame cerebral.

Preocupada por lo que le informaron, una vez que obtuvo el alta, Montañez se dirigió a un médico de cabecera para informarle la situación. Éste le aseguró que el embarazo había sido transitado de manera correcta y que "era raro que le sucediera eso a mi niño", por lo que no dudó en tildar a los nosocomios de "negligentes".

El viernes 30 de diciembre, con apenas 828 gramos de peso, el pequeño murió. Mónica, entre lágrimas, contó que la colocación de inyecciones en el Perrupato y la falta de asistencia médica en el Lagomaggiore fueron los causantes del deceso, por lo que decidió radicar la denuncia en la Oficina Fiscal N°12 de San Martín.

Ante estas acusaciones el director del Perrupato, Omar Dengra, defendió a sus colegas y señaló que “ninguna inyección puede inducir un parto sin que esté programado. Si los médicos de Guardia decidieron derivarla al Lagomaggiore seguramente debe haber tenido un estado complicado".

En tanto el director del nosocomio ubicado en Ciudad, Mario Bustos, se mostró molesto por las acusaciones de la joven, ya que aseguró que en el Lagomaggiore “nadie deja morir a una persona, muchos menos si se trata de un niño".

También, brindó el parte médico del pequeño: "El bebé nació a las 11.30 en la mañana del 24 de diciembre, varoncito, pesó 828 gramos. Nació con una asfixia perinatal, de veintiséis semanas, con un estado muy grave, por lo que fue derivado rápidamente a Neo, donde se constata que el pequeño tiene un ductus -abertura en el corazón-, un derrame cerebral profundo, e insuficiencia renal".

Luego de estas declaraciones, la madre del pequeño volvió a dirigirse a la Oficina Fiscal para rectificar la denuncia y pedir que se investigue el deceso. Allí, le informaron que en los próximos días se le realizará la necropsia el niño para poder evaluar el hechos ocurridos.