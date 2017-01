Darín: “Franco Macri fue egoísta con la calificación a Mauricio”

Ricardo Darín acudió al estreno de “Nieve negra”, el thriller hispano-argentino que protagoniza junto a Leonardo Sbaraglia y la catalana Laia Costa. Durante el evento, el actor bromeó con la calificación que Franco Macri le puso al Presidente, su hijo, en su primer año de gobierno.

El empresario Franco Macro calificó con un 5 el primer año de Mauricio como Presidente de la Nación. Consultado por Desayuno Americano sobre el tema, Darín dijo: “Fue un poco egoísta. No, no importa qué puntaje le pondría yo. Digo que como padre estuvo bastante egoísta”.

Y siguió. “Por un lado habla bien de él, porque el tipo no se ha dejado influenciar por ningún tipo de plano emocional. Pero… le podría haber tirado una mano. Un 6, que habla de una crítica, intrínsecamente, pero que le da un aprobado más satisfactorio. Pero le tiró un 5 porque en realidad le quería poner un 3. Entonces le puso una muy buena nota”, cerró.

Luego, al preguntarle sobre la inseguridad y la baja de imputabilidad a 14 años, el actor dejó la sonrisa de lado y expresó: “Qué lindo el tema que me estás tirando, porque como no es nada polémico y además es de fácil resolución, yo, que soy un erudito en inseguridad, te puedo dar mi opinión ¿Por qué nosotros tenemos que opinar de todo? La verdad”.

“A la gente le interesa lo que tienen para decir los artistas”, explicó el periodista. Entonces Darín respondió: “No, no, no. Eso está motorizado por los medios, no tiene nada que ver con lo que le interesa a la gente. A la gente le interesa que se solucione el tema de la inseguridad, que solucionen el tema de la inflación, que haya más trabajo. Después, ¿Qué le puede interesar a la gente lo que pueda decir yo sobre inseguridad?, si yo no sé nada”.

“Yo puedo estar diciendo cualquier barbaridad. He dicho barbaridades, ¡muchísimas! Toda mi vida. Me acuerdo, pero no la voy a revivir. Ya pasó”, concluyó el actor.

