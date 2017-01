Otra baja: el secretario de Obras dejará su cargo en los próximos días

Este miércoles sería el Día D para Daniel Chaín. Desde que el secretario de Obras Públicas volvió de vacaciones, el lunes, tiene pendiente en su agenda una definitoria reunión con su jefe, en los papeles, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que sellaría su salida.

Crónica de una despedida anunciada: tal como ya trascendió a fines de diciembre, antes de que se tomara un descanso, en la Casa Rosada ya lo dan por renunciado, al punto que en las últimas 48 horas no firmó expedientes. Por lo que la nueva baja en la administración de Cambiemos se oficializaría en las próximas horas.

De esta manera, Chaín dejaría el cargo en medio de las inundaciones que aquejan las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Sin embargo, se encargan de aclarar hasta los que no estiman al próximo ex funcionario, el drama hídrico no sería el responsable de su expulsión, decidida meses atrás. En el medio tuvo un respiro: a fines de noviembre, Mauricio Macri asistió al casamiento de su hijo. Dejando de lado la ligación personal, en lo profesional el Presidente le habría soltado la mano.

En su primera conferencia de prensa, Macri prometió más obras de infraestructura para paliar el efecto de las lluvias. Ese sería el quid de la cuestión. En Balcarce 50 apuntan contra Chaín por demorar los expedientes para apurar las obras a la velocidad que pretende el Gobierno, más en este año electoral. "Se va en los próximos días. Ya está la decisión tomada", afirman ahora en el Gobierno. Entre los posibles reemplazantes, circula con fuerza el nombre del actual subsecretario de Coordinación, Ricardo Delgado.

A diferencia de los anteriores desplazados, el ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay y la otrora titular de Aerolíneas Argentinas Isela Costantini, Chaín es 100% PRO. No sólo acompaña a Macri desde 2007 cuando asumió como ministro de Desarrollo Urbano porteño, sino que además fue ejecutivo del holding de la familia presidencial, Socma. Pero sus críticos internos coinciden que sí comparte una característica con los otros renunciados: no trabaja en equipo. "Siempre jugó sólo y eso en este Gobierno no ayuda. Les pasó a Isela y a Alfonso lo mismo", sostienen en un despacho de la Rosada.

El paso al costado de Chaín no sería el único. Además de su oficina de la secretaría de Obras, también ocupaba la presidencia de la empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos (Aysa), en la que ubicó en cargos ejecutivos a parte de su tropa.

Más allá de las críticas a su gestión, subyace otro "pecado" que habría cometido Chaín: apostó por la actual vicepresidenta Gabriela Michetti en la derrota interna contra Horacio Rodríguez Larreta por la jefatura de gobierno porteña. Mientras unos del bando perdedor, como Hernán Lombardi (Medios), lograron acceder al Gabinete; otros, como Guillermo Montenegro, sufrieron el exilio. El caso del ex ministro de Seguridad porteño no es una metáfora: fue designado embajador en el Uruguay.

