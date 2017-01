Vuelos gratis por Aerolíneas, el engaño que circula por WhatsApp

Por estos días, muchos argentinos han compartido un link vía Whatsapp para hacerse acreedores de pasajes de manera gratuita.

Según el mensaje, Aerolineas Argentinas entrega dos pasajes gratis a quienes dejen todos sus datos personasles en la página http://aerolineasargentinas.frèe.com ya que "está celebrando su aniversario y hay una cantidad limitada de billetes". Sin embargo, la empresa comunicó que se trata de una estafa.

Debido a la viralización del mensaje, AA tuvo que publicar un comunicada en las redes advirtiendo del hecho:

"Aerolíneas Argentinas informa a sus seguidores en redes sociales que no ha lanzado ningún concurso de pasajes en estos días por un supuesto aniversario de nuestra compañía.



Le pedimos a todos los pasajeros y fans que no respondan a encuestas, ni ingresen ningún tipo de dato personal, si no se trata de una acción del Grupo Aerolíneas.



Para ello les recordamos que nuestra cuenta de Facebook -y todas nuestras cuentas en redes sociales- están verificadas para tranquilidad de los usuarios".