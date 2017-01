Video: Messi eligió su gol favorito y no vas a poder creer cuál es

Lionel Messi sorprendió en la elección que hizo del mejor gol de su carrera. En diálogo con la revista inglesa Coach Magazine, crack optó por el que convirtió en el 2 a 0 ante Manchester United en la Final de la Champions League de 2009 en Roma.

"Elijo ese gol no por bonito, sino por la importancia. Estábamos 1-0 arriba y ese tanto mató el partido", sostuvo. Y luego, remarcó: "¿Para qué sirve un gol brillante si no ganas?".

Además Messi, que todavía no renovó su contrato con Barcelona (vence en junio del 2018), ratificó sus deseos de quedarse en el equipo catalán y señaló que esa entidad "me lo ha dado todo y estaré aquí mientras me quieran".

“Lo que me motiva es ganar títulos para mí club y mi país. Es por eso que nunca miro atrás, los éxitos que he conseguido. Lo podré hacer cuando esté retirado, pero ahora se trata de conseguir más”, señaló el jugador rosarino.

Messi también habló de Cristiano Ronaldo, del Real Madrid, del que destacó “un respeto mutuo”. Y agregó: “Lo veo como un gran jugador que ha logrado grandes cosas”.

También aseguró que le da “odio perder". En este sentido destacó que "no solo me afecta durante unas horas después del partidos, es más tiempo. No soporto esa sensación. Y eso se puede usar para asegurarte después darlo todo para ganar”, subrayó.