Santa Cruz: encontraron un supuesto mensaje de María Cash

Un mensaje escrito en el interior de un baño de madera hizo sospechar a las autoridades que María Cash podría estar en Santa Cruz.

Se trata de un pedido de auxilio y si bien no descartan que podría tratarse de una broma, la policía lo investigará. Para esto, se dispuso que se revisaran las 19 cámaras de seguridad internas y externas que posee la estación de servicio, una de las cuales enfoca al pasillo que lleva a los sanitarios.

Este no fue el único mensaje que dejó la supuesta María Cash, ya que ayer se conoció públicamente que otro similar apareció el lunes en otro baño, en la estación de servicio de Garayalde, al norte de Comodoro Rivadavia.

Allí se escribió: "Ayuda. Soy María Cash. Me llevan a un pueblo de Las Heras en un auto blanco Sandero DEN 232. Avisen auxilio" y se fijó la fecha de ese día y la hora, las 13.

Sin embargo, las patentes que comienzan con D pertenecen a vehículos comercializados entre 2000 y 2003, época en la que los Renault Sandero todavía no se fabricaban. Otra posibilidad es que se trate de un automóvil de esa marca y modelo, pero con una patente adulterada.

En Cañadón Seco el mensaje fue más breve que el que se halló en Garayalde y si bien citaba que la llevaban a Las Heras, solo decía que iba en un auto blanco, sin describir marca ni patente y tampoco fijaba la hora, aunque tenía la fecha de ayer.

La jefatura de la comisaría de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco reveló que el escrito detectado en esa localidad pudo haber sido plasmado entre las 17 del lunes y las 8 de ayer, cuando no hay personal femenino de limpieza dado que antes de ello no se reportó ninguna anormalidad.

"Ojalá sea ella. La letra no la reconozco, puede que la haya escrito otra chica que estaba viajando con ella. No sé, sólo espero novedades y no se pierden las esperanzas", afirmó la madre de la joven.

"En Argentina no se busca a las personas desaparecidas, a ninguna, no sólo a María sino que a cualquier persona desaparecida. Acá lo único que hacen es activar las causas cuando aparece un hecho como éste. Hace un tiempo atrás apareció un mensaje similar, yo le reconocí la letra de ella, pero la Justicia lo negó. Nosotros contratamos a una perito caligráfico y también nos dijo que era de ella, pero eso quedó en el olvido. Ahora esperamos, como esperamos todo este tiempo que la Justicia trabaje y que la encuentren", enfatizó.

María Cash desapareció cuando tenía 29 años, tras partir el 4 de julio de 2011 desde la terminal de Retiro, en Buenos Aires, hacia Jujuy. Hasta el momento no surgieron pistas firmes que pudieran llevar a su paradero y su caso cobró notoriedad mediática nacional, no descartándose que pudo haber sido víctima del delito de trata.

Su padre, Federico Cash, falleció a fines de octubre de 2014 en un accidente automovilístico ocurrido en una ruta de La Pampa, cuando recorría muchos lugares del país en busca de su hija.

En las investigaciones también participó en su momento personal de Gendarmería de la provincia de Salta dado que alguien dijo haberla visto en la localidad de Rosario de la Frontera bajando de un ómnibus

Incluso se la buscó en Santiago del Estero ante una denuncia de aparición de restos humanos no identificados que estaban en un cementerio, pero los análisis de ADN determinaron que no era el cuerpo de la joven buscada.

Durante siete meses la justicia provincial salteña llevó la causa principal, aunque a pedido de la familia también tomó intervención la juez federal porteña María Servini de Cubría.

