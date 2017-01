Lindsay Lohan, ¿convertida al Islam?

Al parecer, Lindsay Lohan se cansó de todo y decidió dar un vuelco total e inesperado a su vida. Varios medios afirman que la polémica actriz estadounidense se ha convertido al Islam.

LiLo vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, con un supuesto giro religioso que le habría dado a su vida. La actriz borró todas sus fotos en Instagram y cambió su biografía por “Alaikum Salam” (“la paz sea contigo”), un saludo en árabe. También vació Twitter. Sin embargo, su cuenta de Facebook aún sigue intacta.

En mayo de 2015, el medio inglés Daily Mail publicó una imagen de la actriz de 30 años caminando por las calles de Nueva York con una copia del Corán en sus manos.

Tras ser criticada por algunos, Lilo explicó durante su visita a un talk show turco: “Mis amigos cercanos son de Arabia Saudita y me regalaron el Corán, y me lo traje a Nueva York porque lo estoy leyendo. Para mí, ha abierto nuevas puertas para experimentar la espiritualidad y encontrar otro sentido verdadero“.

Si bien ella aún no ha hablado al respecto, algunos de sus fans musulmanes vieron con buenos ojos su mensaje y lo celebraron en las redes.

“Estoy tan feliz de que Lindsay haya encontrado al Islam. Tal vez Alá pueda guiarla y bendecirla”, escribió una usuaria en Twitter.

im so happy that lindsay lohan found Islam. may Allah guide her and bless her ☺️☺️

Otro usuario expresó por la misma red: “Escuché que Lindsay Lohan se convirtió al Islam. Si es cierto, alhamdulillah. Dios le ha mostrado el camino correcto a seguir”.

I heard that Lindsay Lohan converted to Islam? If its true, alhamdulillah. God has shown her the right path to now follow.

— helmaaaw (@helmazaree) 14 de enero de 2017