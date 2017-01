Crisis en AFA: la B Nacional no comenzará el 28 de enero

Los dirigentes de los clubes de la B Nacional decidieron hoy ir al paro hasta que se solucionen los problemas económicos que afectan a la categoría, a la vez que un grupo impulsó que sus pares de Primera se queden con los derechos de televisión de la Superliga y el ascenso maneje la AFA, al mando de un presidente que los represente, tal como convinieron el pasado fin de semana uno de sus principales referentes y titular de Barracas Central, Claudio Tapia, con su colega de Boca, Daniel Angelici.

“No tenemos fondos, estamos desfinanciados y así es imposible empezar un campeonato”, manifestó Daniel Ferreiro, vicepresidente de Nueva Chicago y el dirigente más representativo de la B Nacional.

“Es imposible abrir un estadio cuando no hay plata. El fútbol argentino tiene que cambiar su rumbo, y para ello debe existir un acuerdo político y económico”, confió quien justamente es la cara visible del ascenso junto al mencionado Chiqui Tapia.

Al respecto, Ferreiro sostuvo que la “idea política es llegar a un acuerdo para que los clubes de primera organicen la Superliga y se queden con los derechos de televisión, mientras que la AFA sea manejada por el ascenso”.

En tanto Bernardo Abruzzese, presidente de Central Córdoba, de Santiago del Estero, encabezó otra postura que no concuerda con la de Ferreiro, y dijo que “si de lo que se habla es solamente del presidente de AFA y no de lo económico, nada cambia. Estamos en la misma. Por lo demás, resulta obvio que es imposible empezar un torneo que no se se sabe cuánto durará, pero si la B Nacional se queda fuera de la Superliga no podremos sobrevivir”.

“Es que si la Superliga se hace solamente con los clubes de primera, seguramente habrá ocho descensos para cumplir con los requisitos de la televisión que pretenden un certamen con no más de 20 o 22 equipos, y entonces los que nos quedaremos con 30 participantes seremos nosotros”, evaluó Abruzzese.

De la reunión de ayer en AFA participaron 18 de los 23 clubes que componen la B Nacional.

La propuesta que ayer transmitieron un grupo de esos clubes de la B Nacional si finalmente se crea la Superliga es que la AFA cobraría un 12 por ciento del contrato de la TV y tendría la potestad sobre los campeonatos del ascenso, el seleccionado argentino y sus respectivos sponsors.

Este formato con una Superliga que excluye a la B Nacional diferiría del que está establecido desde hace varios años en las ligas más importantes del mundo como la española, la italiana, la inglesa o la alemana, ya que en todas ellas (Bundesliga, Premier League, Liga de España y de Italia) se incluye a sus segundas divisiones, mientras que las respectivas Federaciones Nacionales sí se ocupan del resto de las categorías de ascenso y de sus seleccionados.

“La FIFA no tiene intención de sancionar a la AFA, pero ya nos anticiparon que debemos encontrar un acuerdo político y económico”, concluyó Ferreiro.

Mientras esto ocurría en una oficina del edificio de la calle Viamonte, en la presidencial hizo su reingreso después de 28 días el titular del Comité de Regularización, Armando Pérez, quien el 20 de diciembre fue internado en el sanatorio Otamendi a raíz de un enfisema pulmonar y en principio parecía que no volvería a la actividad, pero ayer se hizo presente por espacio de una hora y su actuación no pasó desapercibida.

Es que Pérez, junto al vicepresidente del Comité, Javier Medín, firmaron una solicitud que enviaron al Ministerio de Trabajo para su aprobación, en la que piden autorización para que los clubes que mantengan deudas con AFA puedan incorporar hasta dos futbolistas en este mercado de verano si saldan “el 15 por ciento” de lo que deben.