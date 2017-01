Federico Amador: la televisión puede hacer "mucho bien o mucho daño"

El actor Federico Amador, uno de los protagonistas de la tira "Amar después de amar" (ADDA) que se estrenará el lunes próximo por Telefé, sostuvo que la televisión es un "instrumento fuerte y potente", que puede hacer "mucho bien o mucho daño".

"Me parece que tenemos que parar un poquito y encarrilarla un poco", afirmó Amador, en diálogo con DyN, y sostuvo que los productores podrían "meter otros contenidos o no poner contenidos dañinos".

Además, el actor dijo que aceptó este papel en la nueva ficción porque se encontró con una "historia sin fisuras, bien potente y bien escrita", y destacó la labor de los autores, directores y de "todo el abanico del gran elenco que se conformó".



"Amar después de amar" se emitirá de lunes a jueves a las 22 con dirección de Miguel Ángel Colom y Pablo Vázquez, y narra la historia de dos matrimonios que viven una relación paralela y cruzada, hecho que se convertirá en disparador de la trama de la telenovela.

Además de Amador, cuenta con actuaciones protagónicas de Eleonora Wexler, Isabel Macedo y Mariano Martínez.

¿Cómo es ADDA?

Es una historia muy fuerte, muy bien escrita y con muy buenos actores.

¿Está completamente grabada?

Sí, tuvimos mucho tiempo para trabajar. Tuvimos más del tiempo acostumbrado para trabajar, no es que tuvimos que grabar corriendo treinta horas por día. Si una escena no conformaba la volvíamos a grabar y buscábamos alternativas.

¿Qué tiene para atrapar a la gente?

La idea es que la gente se enganche y que vea que tiene un montón de condimentos, de anzuelos para ver la tira. Es una historia atrapante que a la gente le va a gustar. Es una gran historia de amor que tiene muchos condimentos, tiene intriga, tiene policial, le va a gustar porque es algo a lo que aquí no estamos acostumbrados, tiene algo de culebrón también, y de ir del presente al pasado todo el tiempo.

¿Qué beneficio le da que esté grabada?

Lo bueno es que no se puede cambiar. Una tira que sale al aire a los tres meses deja de ser un policial y pasa a ser una historia romántica, eso también desorienta al público. Lo bueno que tiene esta tira es que no tiene vuelta atrás, es la historia que elegimos contar y también es una visión de los productores de apostar a todo o nada, acá no hay cambios, acá no cambiamos.

¿Qué lo influyó para aceptar un trabajo como este?

Que es una historia sin fisuras, bien potente y bien escrita y los autores y directores lo han hecho en primer nivel y se suma todo el abanico del gran elenco que se conformó.

¿Cómo se sintió con este personaje?

Muy bien, es muy rico. Es muy lindo lo que le pasa en la historia, de sentirse enamorado de alguien y a la vez no querer romper su relación inicial. Fue un placer contar esta historia con actores de colores distintos, con su impronta.

¿Cómo evalúa la televisión de hoy?

La televisión es un instrumento muy fuerte y potente que puede hacer mucho bien o mucho daño, me parece que tenemos que parar un poquito y encarrilarla un poco. Digo que podrían meter otros contenidos o no poner contenidos dañinos.