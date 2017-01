Sin oferta, Judiciales asegura que el Gobierno quiere dar el aumento por decreto

La Subsecretaría de Trabajo informó este martes a través de su titular Alejandro Jofré que no se llevó propuesta salarial a la negociación paritaria con el gremio de los empleados judiciales justificando que "no se puede paritar con alguien que no tiene representación gremial".

El conflicto en paritarias se veía venir, tal como contaba El Sol este lunes. Sucede que la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza renovó sus autoridades en 2016, pero los comicios fueron anulados por el Ministerio de Trabajo de la Nación frente a la presentación de varias impugnaciones realizadas por la lista que perdió.

Carlos Ordoñez, el secretario general mandato cumplido, salió al cruce de la versión del Gobierno y aclaró que desde el sindicato solicitaron un certificado para extender el mandato de las salientes autoridades, a fin de convenir los salarios para el 2017, pero sólo recibieron la negativa de la Dirección de Personería Jurídica de la provincia.

"Esta mañana no llevaron ninguna propuesta, están utilizando una excusa para otorgar el aumento salarial del 17% por decreto, sin el consentimiento de los trabajadores. Saben perfectamente que nosotros no vamos a aceptar esta oferta porque es insuficiente", criticó Ordoñez.

Ordoñez, con mandato cumplido

"Esto es una persecución, porque nuestro sector siempre fue crítico con todos los gobiernos", afirmó.

En tanto, desde el Gobierno señalaron que en diciembre del año pasado habían emplazado al gremio a regularizar su situación, "como al día de la fecha no lo acreditan, se suspende la audiencia hasta que concurran las nuevas autoridades".

"Nosotros estamos esperando que termine la feria judicial para poder informar a las bases lo que está ocurriendo. Resulta que a esta gestión, ahora le importa lo que ocurre en el sindicato, por qué esperaron hasta último momento; acá lo que quieren es declararlo acéfalo, pero no se lo vamos a permitir", disparó el sindicalista.

En esa línea manifestó que "a nosotros la representación nos la da la gente y no el gobierno. Como no representamos al sector que es afín a la patronal están haciendo este tipo de maniobras".

Sin autoridades

Los comicios realizados en 2016 consagraron como nueva secretaria general de los judiciales a Adriana Domínguez, esposa del secretario general anterior, quien triunfó en las urnas por encima de la propuesta de Sergio Mortarotti; de la lista bordó.

A raíz de una serie de impugnaciones, el Ministerio de Trabajo de la Nación anuló las elecciones, quedando sin conducción los empleados de la Justicia.

Ordoñez rebatió el argumento del Gobierno e insistió en que la asamblea afiliados ratificó todo lo actuado por la comisión directiva para negociar en paritarias.

Por el momento no hay fecha de convocatoria a elecciones para normalizar el gremio.