Estas son las bebidas elegidas por los argentinos

Un hogar argentino compra en promedio cuatro tipos bebidas sin alcohol en un año y la elección más popular está conformada por gaseosas que es adquirida por el 94%, jugos en polvo por el 82%, aguas saborizadas por el 65%y, jugos listos para tomar por el 58%, según informó Kantar Worldpanel.

"Si bien, la gaseosa es la reina, es alta la convivencia de diferentes bebidas dentro del hogar y hay espacio para otras opciones según gustos y el presupuesto que se desee desembolsar", destacó Carolina Nuñez, Gerente de Nuevos Negocios de Kantar Worldpanel.

Las gaseosas registran una compra casi semanal, jugos en polvo y bebidas a base de hierbas son de rutina mensual; aguas saborizadas y jugos concentrados son adquiridas cada mes y medio; aguas no saborizadas y jugos listos cada dos meses y por último, jugos de soja cada tres.

Las únicas categorías que lograron crecer -en el 2016-, fueron: aguas no saborizadas -no incluye bidones ni sifones-, y bebidas a base de hierbas. Aguas no saborizadas lo hizo gracias a que amplió su base de hogares compradores, a que adelantó su recompra en dos días y a que fue una de las categorías con el menor incremento en el precio medio por litro frente a otras alternativas. La segunda, bebidas a base de hierbas, explica su evolución positiva gracias a compras de mayor volumen.

Ambas categorías, comparten perfil de compradores: son adquiridas mayormente por hogares de niveles altos y medios, familias de hasta tres integrantes con hijos adolescentes o sin hijos en el hogar.

Tanto aguas no saborizadas como las bebidas a base de hierbas, explican sus crecimientos desde los extremos de la pirámide, tanto en los niveles altos como en el bajo inferior: En los hogares de mayores recursos, se consumió más cantidad de las categorías, mientras que en la base de la pirámide, llegaron al hogar como reemplazo de gaseosas al representar una opción de menor desembolso.

“Ahora, habrá que ver cómo evolucionan las diferentes bebidas una vez finalizado el verano qué es el momento clave del año ya que en esos meses el consumo promedio por hogar crece un 60% con respecto a los meses de frío”, concluyó Nuñez.