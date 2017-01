Por qué China quiere a los mejores futbolistas menos a los arqueros

No importa el nombre ni lo que cueste, el único requisito es que no sea portero. Está es la única condición para la Superliga de Fútbol en China, el campeonato que está decidido a ser uno de los más atractivos del mundo y para ello no escatima en dinero para contar con los mejores jugadores del planeta.

Hasta el portugués Cristiano Ronaldo fue tentado, pero la estrella del Real Madrid rechazó la oferta más grande que se haya hecho en la historia del fútbol. Según narra la BBC, el ganador del Balón de Oro y el premio The Best dijo no a los más de US$300 millones por su fichaje y un sueldo de US$100 por temporada según informó su agente Jorge Mendes en una entrevista el pasado mes de diciembre.

Son muchos los futbolistas que se han dejado atraer por las estratosféricas ofertas que están sacudiendo el fútbol europeo en los últimos años y a los fichajes del brasileño Oscar y del argentino Carlos Tévez se les podría unir en los próximos días los de Diego Costa o el colombiano Radamel Falcao.

Los rumores son interminables, pero en ningún lugar aparecen los Gianluigi Buffon, Iker Casillas o Manuel Neuer. Ni siquiera surge el nombre del chileno Claudio Bravo, quien podría ver en China una válvula de escape a la pesadilla que está viviendo en el Manchester City.

El fútbol chino no quiere porteros, por lo menos los extranjeros, y eso lo tiene estipulado claramente en su reglamento desde hace más de 10 años.