"Know Your Lemons": la campaña viral para prevenir el cáncer de mama

"Conoce tus limones. Ellos te pueden enseñar mucho sobre el cáncer de mama". Esta es la premisa de una campaña mundial contra el cáncer de mama que en los últimos días se ha convertido en viral alcanzado a 7,3 millones de personas.

La imagen de los limones, tal y como explica Mashable, ha sido creada por la diseñadora Corrine Ellsworth Beaumont y forma parte de una campaña llamada 'Know Your Lemons', lanzada por la plataforma Worldwide Breast Cancer.

Lo que pretenden con la imagen es ayudar a las mujeres a identificar todos los síntomas externos que un tumor mamario puede producir en el pecho. Cada uno de los limones, de hecho, representa uno de esos síntomas de manera gráfica y fácil de recordar.

Bultos sospechosos, aparición de una vena que antes no estaba, cambios cutáneos, decoloración, cambios de forma... Todas esas transformaciones pueden tener por causa un tumor, así que conviene ponerse en manos del médico en cuanto se detecten.

Campaña viral y su objetivo

En realidad, esta campaña fue diseñada por Beaumont en 2003 pero se ha convertido ahora en viral gracias a Erin Smith Chieze, una mujer diagnosticada de cáncer de mama en fase cuatro en enero del año pasado. Erin compartió esta imagen hace unos días en su cuenta de Facebook para responder a un 'juego' que le habían propuesto consistente en publicar un corazón para concienciar sobre los peligros de esta enfermedad. Sin embargo, ella pensó que esta imagen era mucho más efectiva y, de hecho, una parecida fue la que a ella le ayudó a que detectaran su enfermedad.

Por otra parte, la creadora de 'Know your Lemons' también comenta en la página de Facebook de la campaña cuál es su objetivo. "Queremos cambiar la imagen del cáncer para llegar a la gente a la que no se ha llegado con los métodos actuales. Nuestro objetivo es convertir esta imagen en una más famosa que la Mona Lisa y ayudar a las mujeres a encontrar antes el cáncer de mama para poder salvar vidas", explica Beaumont.

La ingeniosa comparación, en español.

