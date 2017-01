Macri defendió a Arribas: "Fue todo una coincidencia"

El presidente Mauricio Macri minimizó las denuncias periodísticas y judiciales contra el titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Gustavo Arribas, por el supuesto cobro de casi u$s 600.000 de una offshore vinculada a un operador de Odebrecht, que admitió el pago de coimas para obtener grandes obras de infraestructura en Argentina.



"Es muy claro que lo que manifestó Arribas es que vendió un departamento y que un señor que le pagó un saldo de precio usó un cambista importante, que tiene miles de clientes, no uno, sino miles, entre los cuales también está Odebrecht, por eso el cambista también está investigado por hacer sido vehículo para el pagos de (coimas de) Odebrecht", argumentó el mandatario en la primera conferencia de prensa de 2017, brindada en Casa Rosada.



En esa línea, Macri dijo que en Argentina también se utilizan las casas de cambios para cancelar operaciones. "Es como los cambistas argentinos, que mucha gente gira plata a través de él", señaló, y prometió que el jefe de los espías "va a traer los papeles" que demuestran su presunta inocencia cuando el 23 de enero el brasilero que adquirió la propiedad "vuelva de sus vacaciones".



El empresario futbolístico quedó en la mira de la Justicia federal luego que el diario La Nación reveló el cobro de cinco giros bancarios por u$s 594.518 realizados por Leonardo Meireilles a la cuenta en la sucursal Zurich del Credit Suisse que él mismo informó en su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA). Sin embargo, el funcionario solo reconoció un envío de dinero y por u$s 70.475. "Niego enfáticamente haber recibido las otras transferencias que se me adjudica", expresó.



El Credit Suisse confirmó esta semana que a la cuenta de Arribas sólo ingresó una de las cinco transferencias denunciadas entre el 25 y 27 de septiembre de 2013 desde otra cuenta bancaria en Hong Kong, que el operador Mierrelles controlaba a través de la firma RFY Import & Export Limited. "No recibimos y no fueron acreditados", sostuvo una empleada del banco suizo a través de un mail, que el propio jefe de la AFI difundió.



Las sospechas que investiga la Justicia argentina se originan en el momento en que el cambista Meirelles concretó las transferencias. Las fechas de las transferencias coinciden con el impulso que cobraba el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento a cargo del consorcio de empresas integrado por Odebrecht, la argentina Iecsa -de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-, la española Comsa y la italiana Ghella. Pero además, la denuncia cobró relevancia por la confesión de Meirelles ante la justicia brasileña de que pagó "propinas" en la Argentina y otros países por u$s 240 millones para que Odebrecht gane obras públicas.



Ante la prensa, Macri siguió con el libreto de su amigo personal. "No entiendo cómo se relaciona Arribas con lo de Odebrecht (en referencia al pago de sobornos). Ese link todavía no lo entendí y mucho menos en cómo se relaciona Arribas con Mierelles y el soterramiento del Sarmiento, que entre septiembre y el siguiente año la obra estuvo parada y no hubo reactivación", enfatizó el jefe de Estado.



"Es un cuento que parecía muy atractivo, pero no le encuentro dónde está el tema, analizado, lo doy vueltas y no entiendo dónde está el tema. Encima, en una época del año donde todos estos actores están afuera del hábitat porque es época de vacaciones", subrayó el Presidente.



Según dijo Macri, cuando el comprador demuestre los títulos de propiedad y comprobante de compra, se demostrará que "hubo una transacción por la venta de un departamento y tuvo la coincidencia de ser el mismo cambista que tenía entre sus miles de clientes no solo al comprador, sino a Odebrecht".

Fuente: Ámbito