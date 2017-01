De verdad estos animales existen.

Hay tanto que no conocemos de nuestro planeta y es que algunos animales llaman la atención por sus colores pero estos la llaman por la falta de ellos…

1. Camarón Fantasma.

También conocido como Camarón de Vidrio. Este crustáceo transparente vive en agua dulce y es un habilidoso carroñero.

2. El Pez Duende.

Este extraño pez posee unos ojos extremadamente sensibles a la luz que ruedan dentro de una coraza transparente y llena de fluido que posee en su cabeza. Los ojos tubulares del pez se encuentran cubiertos por cristalinos de un verde brillante. Sus ojos apuntan hacia arriba cuando el pez se está alimentando. Los dos puntos que se ven arriba de la boca del pez y que parecen ojos, son en realidad órganos olfativos muy similares a las fosas nasales humanas.

3. La Rana de Cristal.

Existen diferentes tipos de ranas de cristal y todas viven en los bosques lluviosos tropicales de América Central y América del Sur. Cuando están sentados, se vuelven virtualmente invisibles para sus depredadores.

4. La Mariposa Greta Oto o “Alas de cristal”.

La Mariposa Greta Oto, nativa de Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador, es de gran tamaño y presenta unas alas transparentes que parecen sacadas de un acto de magia. A estos determinados y pequeños polinizadores no les gusta apurarse durante sus horas de comida por lo que pueden pasar horas en una sola flor disfrutando de su néctar.

5. El Draco o “Pez Hielo”.

Este pez antártico no posee escamas y es inquietantemente pálido, pero lo más extraño de todo es que su sangre tampoco tiene color. Ahora se sabe que los Dracos son los únicos vertebrados que no tienen glóbulos rojos ni hemoglobina, que es la proteína rica en hierro cuyas células se utilizan para unir y transportar oxigeno a través del sistema circulatorio.

6. Escarabajo Caparazón de Tortuga.

Existen varias y diferentes variedades y colores en las que se puede encontrar este escarabajo pero todas comparten ese caparazón superior transparenteque permite que se puedan ver sus marcas brillantes.

7. Las Salpas de Mar.

Estos pequeños organismos con forma de barril se mueven en el agua ingiriendo agua a través de filtros de alimentación internos y mascando el fitoplancton a medida que se mueven. Las Salpas son conocidas por su único ciclo de vida, en el que existen tanto como individuos (como el de la foto de arriba) y como parte de un organismo en conjunto con otros. Cuando viven como parte de un organismo unificado, las Salpas unen sus cuerpos a una enorme cadena, en la que se mueven, se alimentan y crecen juntos (como se muestra en la foto de abajo).

8. El Pepino de Mar Transparente.

Esta extraña criatura marina se arrastra a través del fondo del océano con sus tentáculos mientras succiona sedimento rico en nutrientes. Los tentáculos no son muy largos, por lo que el Pepino se mueve bastante lento: casi a dos centímetros por minuto.

9. El Calamar de Cristal.

Existen cerca de 60 especies diferentes de Calamares de Cristal que son parte de la familia de los Cránquidos. Los Calamares cránquidos pasan mucho tiempo de sus vidas en aguas poco profundas y con luz solar parcial, donde su característica transparente se convierte en un eficaz camuflaje.

10. La Medusa.

Existen muchos tipos diferentes de medusas que son transparentes o translucidas. Además de entregarle un temor bello y elegante a las otras criaturas del océano, su naturaleza transparente también las hace peligrosas para los nadadores que podrían no percatarse de sus tentáculos punzantes.

11. La Raya Bruja Gigante.

La Raya Bruja Gigante o simplemente “Raya Gigante” se puede encontrar generalmente en aguas poco profundas. Pueden llegar a alcanzar tamaños realmente grandes y podrás ver sus órganos internos a través de su pálida piel si es que puedes acercarte lo suficiente.

12. Phronima.

Esta criatura, parecida a un camarón, puede tener un tamaño diminuto (casi nunca exceden los 3 centímetros de largo) pero posee una ferocidad extrema. El cuerpo transparente de la Phronima se hace uno con el agua por lo que sus presas nunca logran percatarse del ataque de sus garras.

13. Cyanogaster Noctivaga.

Este trotamundos nocturno de estómago azul, descubierto hace solo algunos años, mide un par de milímetros. Vive en áreas afluentes del Río Amazonas ytiene solo un diente cónico en su boca.

14. El Ángel Marino.

Esta criatura etérea es en realidad un tipo de oruga de mar. Son la inspiración del mundo real de los dos personajes Pokemon: Phione y Manaphy.

15. La Salamandra de las Termas Barton.

Esta salamandra, que no posee pulmones, tiene como hogar las aguas termales de Barton, un grupo de aguas termales naturales ubicadas en Austin, Texas. No se pueden encontrar en ninguna otra parte del mundo y dado que necesita agua dulce no contaminada para sobrevivir, se encuentra en serio peligro de extinción.

16. Los Renacuajos Costarricenses.

Antes de convertirse en sapos, estos renacuajos lucen una piel transparenteque nos permite observar sus bien cuidados y enroscados intestinos.

17. El Pez Gato de Cristal.

El pez gato de cristal de Asia es uno de los vertebrados más transparentes que existen en el planeta. Viven en corrientes de tráfico lento a lo largo de Tailandia, Malasia e Indonesia y sólo pueden sobrevivir si viven en grupos de 6.

18. La Babosa Transparente.

La Gaeotis flavolineata es un gastrópodo cuya caparazón ha evolucionado hasta volverse demasiado pequeña para retraerse por completo, lo que hace que este animal sea una mezcla entre caracol y babosa.

19. Las Arañas Saltadoras Transparentes.

Existen miles de especies de arañas saltadoras en el mundo, todas un poco aterradoras dada su habilidad para saltar a tu cara tan rápidamente. Esta en particular, vista en Ecuador, es particularmente aterradora porque su cabeza transparente te permite verle los ojos moverse cuando te está mirando.

20. La Nuez de Mar.

Las Nueces de Mar poseen un cuerpo con forma ovalada y transparente, con cuatro columnas de peines. Estos peines muestran un brillo de arcoíris de color azul verdaceo cuando el animal se siente amenazado.

21. El Pulpo de Cristal.

Este pulpo de apariencia fantasmagórica se puede encontrar en las aguas tropicales y subtropicales alrededor del mundo. Se conoce bastante poco de él excepto por lo que los científicos pueden ver al mirar sus órganos a través de su piel.