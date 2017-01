Escuchá el insólito audio de Karina Jelinek tras la invitación de su nuevo novio

Tras la confirmación del noviazgo entre Karina Jelinek y el dirigente de Cambiemos, Alberto Czernikowski, en las últimas horas se difundió un insólito y desopilante audio.

El material, que fue publicado por Teleshowaudio, surge a raíz de una invitación en avión privado que le hace su nuevo pretendiente.

Así, se la escucha a Jelinek hablando con una persona, cercana al político, y le hace un pedido muy especial: "Ah listo, Santi. Una cosa Santi el avión es a turbina o son los que tienen ventiladores, porque los que tienen ventiladores me dan miedo. Me gusta lo que tienen turbina que parezcan una flecha, te lo digo porque he volado mucho y me gustan los que tiene turbina, se mueven menos".