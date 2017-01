Echaron a Loan de un desfile, ¿por culpa de Charlotte?

El conflicto entre Charlotte Caniggia y su novio Loan no tiene fin. Ayer, la pareja debía participar del tradicional desfile de los hermanos Vernucci, que se realiza todos los años en Villa Carlos Paz.

Sin embargo, Loan no pudo participar. ¿El motivo? Charlotte habría advertido, a último momento, dijo que si el cantante desfilaba, ella no lo haría.

Loan habló con Exitoina y relató porque no pudo formar parte del evento: “Me echaron. Los Vernucci le pidieron a la seguridad que me retire. Dijeron que le pagaron mucha plata a Charlotte y ella no quería que yo estuviera, que se iba a bajar si yo estaba ahí”.

“Estoy harto de vivir este tipo de situaciones. Con Charlotte nos merecemos una última charla pero estoy harto de tanta denigración“, reconoció el joven y aseguró estar “muy cansado del destrato“.

“Yo vine de onda, estoy triste, bajoneado, desorientado por todo esto que me está pasando”, concluyó el cantante. ¿Logrará recomponer su relación o llegó el final?