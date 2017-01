Le pidió al presidente medicamentos para su tía

Hace dos semanas, se viralizó por Facebook un mensaje de una mujer oriunda de Buenos Aires que desde hace dos meses no recibe sus medicamentos oncológicos por parte de PAMI. Así, Stella Campione calificó de inoperante e insensible a la obra social e irónicamente le agradeció por “adelantar mi adiós”.

Con esta misma modalidad, una joven mendocina le escribió desesperada al presidente Mauricio Macri para que le consiga los medicamentos oncológicos a su tía discapacitada. En la misiva, ‎Antonella Figueroa Llort‎ le cuenta al presidente que tiene 24 años y que es kinesióloga y relata el drama de su tía Margarita Figueroa, quien es soltera, discapacitada y está a cargo de su abuela.

Según la joven, Margarita es afiliada a PAMI y hace dos años atravesó un cáncer de mama del cual pudo salir. “Hace 6 meses, le encontraron células malignas en los pulmones y ahí tuvimos muchísima dificultad para conseguir los medicamentos. Gracias a su oncóloga, pudimos darle la medicación mientras la obra social hacia sus eternos trámites. Gracias a los medicamentos y, obviamente, gracias a Dios los tumores de los pulmones han disminuido casi por completo...”, aseguró la joven en el mensaje al presidente.

Y continuó contando que le descubrieron metástasis en los huesos hace cuatro meses “y aún no podemos conseguir que nos den los medicamentos para tratarla contra el cáncer de huesos... Estamos desesperados hemos hablado hasta con el director de PAMI de Mendoza pero no hemos tenido ningún resultado. Ojalá, pueda entender la gravedad de esto, no estamos hablando de un jarabe para la tos, son medicamentos para luchar contra esta enfermedad que mata a miles de personas. Mi tía seguramente es una más del montón que tiene este problema. Pero le solicito con toda la fuerza de mi corazón si puede interceder ante quien corresponda para agilizar este trámite que se esté llevando la vida de mi tía”.



El Sol se comunicó con Carlos Valcarcel, titular de la obra social en la provincia, y comentó que atienden todos los reclamos de todos los afiliados que se acercan a las oficinas de PAMI Mendoza y que se les da respuesta “ya sea positiva o negativa” a todos los que plantean sus inconvenientes.

El funcionario, también, dijo estar a favor de que la joven mendocina le haya escrito directamente al presidente ya que desde diciembre la entrega de este tipo de medicamentos se centralizó en Buenos Aires porque se dejó de operar con el Centro de Autorización de Medicamentos Oncológicos y Tratamientos Especiales (Camoyte).

"A raíz de esto surgen los inconvenientes porque la centralización está a mil kilómetros y ni los afiliados ni sus familiares están en contacto con ellos. Además, hay que tener en cuenta que una vez que ingresa el expediente se demoran entre 15 a 20 días hábiles para entregarlo", confió Valcarcel pero señaló que en la sede mendocina contaban con una reserva de la droga que la mujer necesitaba: "Tiene el problema solucionado por 30 días. Fue una suerte que otro paciente devolviera la medicación porque ya no la necesitaba. Además, hemos agilizado el expediente de esta afiliada en Buenos Aires".

Además, el funcionario local explicó que se entregan los medicamentos oncológicos “en tanto y en cuanto estén en los protocolos mundialmente consensuados y aprobados” por los organismos de Salud.

Y deslizó que, a veces, hay inconvenientes porque "muchos colegas médicos indican medicamentos de acuerdo a las tratativas que tienen con diferentes laboratorios”.