Asesinaron a periodista de espectáculos venezolano

El animador del programa "La Bomba" transmitido por Televen, Arnaldo Albornoz, fue asesinado el domingo a las 2:30 am cuando llegaba a su casa ubicada en el Bloque 14, residencia Paramaconi, sector UD5, parroquia Caricuao.

Él era la cara de 'La Bomba', un popular espacio televisivo encargado de informar sobre el mundo de la farándula, y fue la cadena para la que trabajaba, Televen, quien se encargó de difundir la noticia.

Afuera del estacionamiento un grupo de hombres divididos entre un carro y una moto esperaban a Albornoz presuntamente para robarle su vehículo marca Ford, modelo Fiesta Power, color plata. La víctima intentó huir pero los delincuentes le dieron cuatro impactos de balas, manejó herido y chocó contra una camioneta negra que estaba estacionada en el garaje del edificio. Conocido como “El más temido de la farándula” murió dentro de su carro.

Un vecino que escuchó las detonaciones se asomó a la ventana y al ver lo ocurrido llamó a Leyda Vizcaya, tía y vecina del conductor de tv. Ella junto a la madre de la víctima, Elba Bracho de Albornoz y sus primos bajaron a ver qué había ocurrido. Los parientes intentaron auxiliarlo pero Albornoz ya no tenía signos vitales. Los primos revisaron el carro y notaron que no lo despojaron de ninguna de sus pertenecías. El Cicpc fue al lugar a realizar las pesquisas de rigor y encontraron casquillos de bala en la puerta del estacionamiento. El cadáver fue trasladado a la morgue de Bello Monte a las 7:00 am.

Elba Bracho de Albornoz puso la denuncia en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Ministerio Público asignó el caso al fiscal 24° del Área Metropolitana de Caracas, Juan Carlos Gerdel, para investigar el móvil del asesinato.

La noticia sobre el deceso del presentador la dio a conocer el programa La Bomba por medio de su cuenta de Instagram “Lamentamos confirmar el fallecimiento de nuestro amigo, compañero y animador #ArnaldoAlbornoz quien desde hace 8 años perteneció al staff del programa. En horas de la madrugada fue asesinado llegando a su casa. Paz a su alma.”

Lamentamos confirmar el fallecimiento de nuestro amigo, compañero y animador #ArnaldoAlbornoz quien desde hace 8 años perteneció al staff del programa. En horas de la madrugada fue asesinado llegando a su casa. Paz a su alma. (Noticia en desarrollo). Una foto publicada por La Bomba (@labomba_televen) el 15 de Ene de 2017 a la(s) 2:16 PST



Fuente: El nacional / Instagram / Medios