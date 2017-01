Mineros chilenos estuvieron 43 días de paro pero no lograron mejoras

Unos 64 mineros que estaban atrincherados a 650 metros de profundidad en un yacimiento de carbón en la localidad chilena de Curanilahue (sur), en la región de Biobío, salieron este martes a la superficie tras 43 días de huelga en demanda de mejoras salariales, informaron fuentes oficiales.



Los mineros salieron hacia las 21.00 hora local (00.00 GMT del martes) por recomendación médica, para no enfrentarse con la luz del sol, que habría sido un riesgo para su ojos, tras el prolongado tiempo que permanecieron en las profundidades del yacimiento San Ana, incluida Navidad y Año Nuevo, junto a parte de sus familiares.



Los trabajadores, que iniciaron la protesta el pasado 5 de diciembre, señalaron al Gobierno de no cumplir con uno de los puntos del protocolo de acuerdo alcanzado en 2015, que establecía que el Ejecutivo crearía las instancias necesarias para comprar la mina y poder trabajarla.



El Ejecutivo había afirmado que la empresa que administraba el yacimiento, situado a 639 kilómetros al sur de Santiago, se había declarado en quiebra y que todos los trabajadores habían sido indemnizados, pero estos insistieron en que no recibieron dinero.



El intendente del Biobío, Rodrigo Díaz, explicó hoy que "lo que corresponde ahora es que la junta de acreedores, que es la entidad que está regulando el proceso de quiebra, pueda tomar el control y buscar una persona o más personas que se quieran asociar para emprender este proyecto minero".



"Nosotros como Gobierno siempre hemos declarado que tenemos nuestra voluntad de poder poner recursos para apoyar algún emprendimiento que se desarrolle dentro de la mina Santa Ana", añadió Díaz en declaraciones que difunde Radio Cooperativa.



Portavoces de los mineros informaron que este martes se realizará una reunión de dirigentes junto a ministros de diferentes carteras para dar una solución integral a este conflicto.



Estos mineros, conocidos como "pirquineros", realizan labores de extracción de mineral, ya de menor calidad (baja ley), en forma artesanal y generalmente de manera independiente, actividad que en Chile es plenamente reconocida.



Los mineros de la región del Biobío producen unas 100 toneladas de carbón al año.