La denuncia por violencia de género contra el ex ministro de Salud de Mendoza es la muestra de un problema que afecta a todos y que atraviesa diferentes niveles y clases sociales. De ahí la importancia de la toma de decisiones claras y ejemplificadoras desde las más altas esferas para repudiar todo tipo de agresiones hacia las mujeres. Y, sobre todo, de la necesidad de educar desde la infancia, sobre igualdad, libertad y respeto. De nada servirán los cambios si no se previene en las escuelas y no se promueve la temática en las familias, cada vez más sobrepasadas por la realidad.

Al mismo tiempo, es fundamental que no se dilate más la unificación de denuncias y la puesta en marcha de la Fiscalía Especial de Violencia de Género. Las políticas públicas deben hacer efecto en la población y comenzar a reportar resultados alentadores, mientras se trabaja en la concientización de un flagelo que ha puesto a la provincia en el ojo de todo el país por el crecimiento de los femicidios durante el último año.