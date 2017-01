Chano arremetió contra Jorge Rial: “Hace tiempo que necesitás una agitadita”

Jorge Rial y Santiago “Chano” Charpentier se chicanearon en Twitter por la información de la internación del músico el fin de semana. El ex líder de Tan Bionica no quiso dejar las cosas por la mitad y volvió a arremeter contra el periodista.

El cruce empezó cuando Jorge Rial anunció que contaría “la verdadera historia” sobre la internación de Chano. El músico no se quedó callado y le dijo que le preguntara a él sobre la “verdadera historia”. El conductor de Intrusos, entonces, respondió: “¿Nos vas a contestar o hacerte el distraído como las otras veces? ¿Ahora agitas por acá?”.

El cruce llegó hasta ahí. Pero este martes por la madrugada el vocalista lo retomó. Lejos de achicarse, Chano le tiró a Rial: “Si te agito ¿y? Hace tiempo que necesitás una agitadita genio. Igual me caés bien. Pero a mí, seguramente como a vos, no me agita nadie”.

@rialjorge si t agito y? hace tiempo q necesitas una agitadita genio = me caes bien.pero a mí ,seguramente Como a vos .no me agita nadie — (@CHANOTB) 17 de enero de 2017

¿Qué responderá Rial? ¿Chano terminará sentado en Intrusos?