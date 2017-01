Chano “teme que lo quieran internar de forma compulsiva”

El periodista Ángel de Brito tuvo acceso a la historia clínica de Santiago “Chano” Charpentier. El documento, que muestra la evolución del cantante en su última internación en Punta del Este, señala que “teme que lo quieran internar de forma compulsiva”.

El texto del documento firmado por el Dr. David Blanco:

“Paciente bien orientado en tiempo y espacio. Actitud de colaboración con la entrevista. Humor estable, no elementos de exaltación.

Pensamiento sin alteraciones en lo formal mantiene el hilo conductor de su relato. Rectificación de vivencia delirante, persiste ideas de daño y perjuicio que impresiona sobre valorada.

Manifiesta preocupación por la evolución del tratamiento sobre su patología adictiva. Teme que lo quieran internar de forma compulsiva. Niega alucinaciones, niega pensamiento o intensión suicida.

Conductas basales restablecidas. Conductas complejas estables. Introspección mórbida adecuada, pobre motivación a una situación de cambio debido a los múltiples tratamientos de rehabilitación que ha tenido.

El paciente tiene la capacidad de discernir entre los riesgos que provoca una recaída en el consumo. Manifiesta intensión de continuar tratamiento de rehabilitación. Se solicita consulta con internista.”

Más temprano, Chano dialogó con El Diario de Mariana y dio detalles de lo sucedido en Punta del Este. El cantante, aseguró que parte de su equipo de trabajo le hizo “una emboscada” y que se internó “voluntariamente para demostrar que no estaba duro”. Además, señaló que lo quieren “transformar en el lugar del rockstar roto que el país necesita”.

“Me fui con mi equipo de trabajo a Punta del Este, donde tuve un montón de reuniones laborales, participé de algunos eventos y también estuve en el cumpleaños de Pampa. Cuando salí del boliche, vi a una chica hermosa en la puerta, que me dijo que era de Paraná y completamente sana. Me encantó y le pedí a mi equipo que vuelva a Buenos Aires y que yo me iba a quedar con ella. Parece que eso les molestó y me hicieron una emboscada. Hicieron preocupar a mi vieja, me hicieron quedar como un paranoico, llamaron al 911, a la ambulancia, a todo el mundo. Hicieron un escándalo en el hotel”, le dijo el músico a Ángel de Brito.

Y agregó: “Ahí fue cuando decidí internarme voluntariamente para demostrar que no estaba duro y que no había hecho nada. Es cierto que tuve una crisis en el hotel, pero fue por todo lo que se había armado. Ni siquiera tomo alcohol“.

Fue un día intenso para el artista, ya que, además, se cruzó con Jorge Rial en Twitter, donde mantuvieron un picante ir y venir de mensajes.