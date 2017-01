Giacchi admitió que discutió con su novia pero "no le pegué"

Rubén Giacchi, el ex ministro de Salud que enfrenta una denuncia por violencia de género, compareció ante la Justicia tras ser imputado por lesiones leves causadas a su novia María Laura García. Según su abogado, el penalista Carlos De Casas, el médico ginecólogo admitió al fiscal de la causa que "hubo una discusión pero no le pegué".

García, con quien llevaba una relación de 5 meses, lo denunció el domingo por haberla golpeado la noche anterior, en la que celebraba su cumpleaños en la casa del ex funcionario en Chacras de Coria.

Según el relato de quien se desempeñara como ministro de Salud, en la tarde del sábado la pareja tuvo una diferencia que en la noche volvió a emerger ante la mirada de varios testigos, varios de ellos, funcionarios políticos de la cartera de Salud.

"Hay varias personas, funcionarios y familiares de ambas personas que pueden acreditar lo que está diciendo mi defendido", señaló De Casas.

El facultativo comentó que Giacchi está muy molesto por los inconvenientes que está atravesando y por haber dejado su cargo en el gobierno provincial.

El gobernador Alfredo Cornejo -quien se encuentra de vacaciones en Cuba- le aceptó la renuncia de manera informal y puso en su lugar, interinamente a Gianni Venier, ministro de Seguridad.

"Este caso tiene la atención de los medios porque Giacchi era funcionario, si fuera una persona común no estaríamos hablando", opinó De Casas en diálogo con El Sol.

A raíz del escándalo, este lunes al mediodía el Procurador Alejandro Gullé y el Procurador Adjunto Fernando Guzzo brindaron una conferencia de prensa donde aseguraron que la Justicia "cumplió con el protocolo de actuación" que se sigue en estos casos.

Gullé aclaró que Giacchi fue imputado por lesiones leves y que se ordenó la prohibición de acercamiento a su ex mujer. Por otro lado, se aclaró que Giacchi no quedó detenido por no tener denuncias previas.

Este medio también contactó a Laura Hanna, la ex esposa del imputado, quien prefirió no hacer declaraciones.