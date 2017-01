Fleming: descubriendo al verdadero James Bond

Dominic Cooper es un gran actor británico. Seguramente viste Mamma Mía! (2008); ahí encarnó a Sky, el futuro yerno de Meryl Streep. Luego de cantar en esa peli, su desempeño laboral fue en ascenso. Entre su rol de chupasangre en Abraham Lincoln cazador de vampiros (2012) y el del malo de Need for Speed (2014), le puso el cuerpo al protagónico de una recomendable miniserie de la BBC que estrenó Netflix este mes: Fleming, the Man Who Would be Bond.

A lo largo de cuatro episodios magistralmente producidos, tanto en lo referido a efectos especiales como a recreación histórica, Cooper se convierte en Ian Fleming, el autor de las novelas del agente 007. Siempre se comentó que el autor se había inspirado en su propia vida, una versión idealizada de su paso por la marina al servicio de Su Majestad.

Y la serie se encarga de confirmarlo, especialmente al mostrar su entorno laboral: el jefe era el inexpugnable Almirante Goodfrey y la secretaria de éste, la Segunda Oficial Monday. En verdad, son las versiones orignales de M y Miss Moneypenny.

Fleming era imaginativo, osado, arriesgado y carismático, también mujeriego. Como Bond. Tuvo la idea de crear, en plena Segunda Guerra Mundial, un escuadrón de elite compuesto por inescrupulosos espías para evitar que los rusos se quedaran con la bomba atómica alemana. Incluso recibió entrenamiento en el ahora célebre Camp X de Canadá que vemos en la serie X Company.

Pero no todo era trabajo para el soltero Ian, las mujeres, la bebida, la vida disipada y hasta su familia eran algo cotidiano, con el marco de una sociedad londinense sometida a bombardeos, que vivía el momento como si fuera el último de su vida. Y todo todo se refleja en la cara y en los gestos de Dominic con perfección. Cada cigarrillo que enciende, mujer que toca, situación que percibe y hasta los gadgets que inventa hacen a la memorabilia que compuso, a partir de los ’60, al agente secreto más famoso del mundo. Y el protagonista está muybien acompañado por un elenco insuperable en el que se destaca Anna Chancellor como la Monday más adorable.

Vale la pena “binyear” (ver de manera maratónica todos los episodios) esta producción que no es sólo para los amantes de los shows de guerra, ya que hay romance, sexo y hasta un desnudo completo de Cooper. Y hay que aprovechar el quinto episodio, un fantástico making que incluye testimonios de los actores y del director.

Por Patricia Daniele | Twitter: @Pato_Daniele