¿Por qué nos sentimos cansados en verano?

Los calurosos días del verano suelen ser sinónimo de agradables actividades al aire libre, como excursiones familiares, visitas a la playa o cenas al fresco. Pero el tiempo cálido también puede provocar una serie de síntomas desagradables en las personas más susceptibles; por ejemplo, fatiga extrema.

Buscar la sombra, descansar y tomar bebidas frías servirán para aliviar de forma rápida el malestar y la languidez que aparecen en los días más calurosos. Si sos mayor, o tienes una salud delicada, y no estás acostumbrado a las altas temperaturas, es importante que mantengas tu cuerpo a tono y que permanezcas atento a los signos tempranos de fatiga extrema.

Causas del cansancio estacional

Son muchas las causas que influyen en la fatiga veraniega y debemos conocerlas para saber cómo podemos actuar o evitarlas y afrontar cada día con la máximas energía y muchas ganas de hacer actividades al aire libre.

# Cambios de temperatura

Las fluctuaciones de la temperatura ambiental, especialmente los cambios extremos y repentinos como las olas de calor, pueden provocar cansancio durante el proceso de adaptación del organismo. Si estás acostumbrado a un clima suave y templado, en el que las fluctuaciones de temperatura son relativamente pequeñas, es posible que te sientas cansado si viajas y necesitas adaptarte a temperaturas más altas. Conforme tu organismo se vaya acostumbrando a ellas, tus síntomas de fatiga irán disminuyendo.

# Deshidratación

La deshidratación es una causa común de cansancio durante las épocas estivales y aparece cuando el peso corporal se reduce en un 1 por ciento a causa de la pérdida de fluidos. Otros síntomas de deshidratación son los dolores de cabeza y la producción de orina de color amarillo oscuro y olor intenso. Para evitar el cansancio que provoca la deshidratación durante las épocas de calor, será necesario beber líquidos de forma regular a lo largo del día. En general, una orina clara es síntoma de un cuerpo bien hidratado.

# Hábitos alimenticios

Cambian igual que los horarios. Lo mejor en este caso es consumir alimentos de temporada, ricos en agua como las frutas (melón, sandía, cerezas) o las verduras (ensaladas, hervidos).

# Insomnio

El calor puede evitar que descanses bien durante la noche, lo que se traducirá en la sensación de una fatiga extrema al día siguiente. Según el Doctor Chris Idzikowski, autor del libro "Learn to Sleep Well" (Aprende a dormir bien), una temperatura ambiente suave ayuda a disfrutar de un sueño reparador, pero si el termómetro sube por encima de los 24 °C es posible que aparezca el insomnio.

# Hipertermia

La hipertermia, una enfermedad relacionada con el calor, resulta particularmente peligrosa para las personas mayores y para aquellas que padezcan determinadas dolencias, como hipertensión.

Si a la fatiga extrema la acompañan náuseas y mareos, y la piel está fría y húmeda, todo apunta a un agotamiento por calor. La persona afectada tendrá que ser tratada de forma inmediata para bajar la temperatura corporal. Si por el contrario, ese cansancio extremo viene acompañado de piel seca y enrojecida, dolor de cabeza intenso, confusión y taquicardia, el paciente podría estar sufriendo un golpe de calor, una enfermedad que puede llegar a ser mortal y que, por lo tanto, requiere atención médica urgente.

# ​Agotamiento acumulado

De todo el año. El ritmo de vida que llevamos de por sí ya es acelerado, trabajo, niños, viajes con el auto de un lado a otro, clases extraescolares, etc. Poner el freno y asumir que son días para relajarnos será lo mejor que hagamos para poder disfrutar de las vacaciones y del verano sin agobiarnos.

¿Cómo prevenir el cansancio veraniego?

– Beber mucho: agua, jugos o bebidas energéticas durante todo el día para mantener nuestro organismo hidratado y con energía para rendir bien.

– Llevar una buena alimentación.

– Buscar hacer actividades refrescantes.

– Cuando salgamos a la calle busquemos la sombra. La gente mayor o que es más propensa a sufrir desprendimientos o bajones de tensión deben tenerlo en cuenta y prevenirse.