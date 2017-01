El picante cruce entre Jorge Rial y Chano

La nueva internación de Chano durante el fin de semana generó revuelo a pesar de que el músico ya recibió el alta, y de que contó que su ingreso a un sanatorio de Punta del Este fue voluntario.

Por esta razón, Jorge Rial utilizó su cuenta de Twitter para hacer una especie de anticipo de lo que se iba a hablar en Intrusos durante el programa. “Hoy en @intrusosoficial la verdadera historia de la internación de @CHANOTB . Tres días de caravana, delirios y llantos”, escribió el periodista.

Para sorpresa de muchos, el propio Chano respondió vía la red social del pajarito. “Jorge porque no me preguntas a mí la verdadera historia? No creo que te sea difícil conseguir mi teléfono“, lanzó el músico.

Rial respondió dejando en claro todas las veces que intentaron contactarlo en otras oportunidades, sin obtener respuesta del líder de Tan Biónica. Pero lejos de quedarse conforme con esto, el conductor utilizó la apertura del programa de América para seguir con su respuesta a Chano.

“No es difícil de conseguir tu teléfono. Lo tenemos, salvo que lo hayas cambiado. Te llamamos cuando te comiste un portón, de esos que se cruzan por la calle… Cuando estuviste internado otras veces. Siempre te llamamos. A unos programas atendés, a nosotros no nos atendés”, expresó con ironía.

Para terminar, Rial arremetió con todo: “Te quiero decir algo, no hace falta sólo llamarte a vos. Tus amigos boquean a lo loco. Tienen una devoción por mandarte abajo del camión“.

