Quién es la mujer que denunció a Giacchi por lesiones

María Laura García (48), la mujer que llevaba una relación de cinco meses con Rubén Giacchi -quien hasta este domingo fuera el ministro de Salud, Desarrollo Social y Deportes-, recurrió a la Justicia por las lesiones que le habría ocasionado su pareja. García es psicóloga, licenciada en Recursos Humanos y actualmente se desempeña en el área de Asuntos Profesionales y Concursos de la misma cartera que el denunciado ex ministro.

La mujer inició su carrera en el Ministerio de Salud en 1999 y se perfeccionó en el área de Recursos Humanos en 2008, llegando al puesto que ocupa actualmente tras la asunción de Giacchi al ministerio.

Fuentes ministeriales indicaron que García es muy querida en el ámbito del quinto piso de Casa de Gobierno.

García es madre de cuatro hijos y hace unos años se anotó en el programa de Familias Temporarias para albergar a un bebé recién nacido, a quien cobijó en su casa de Chacras de Coria.

Este lunes se ausentó de su trabajo y se desconoce por el momento si presentará una licencia por la agresión sufrida este fin de semana.

Por recomendaciones de su abogado prefirió no hacer declaraciones a El Sol, luego de contactarla para conocer cómo era su estado de salud.

La profesional había comenzado hace unos meses un noviazgo con Giacchi y hasta viajaron juntos a Brasil en octubre pasado. Giacchi comenzó su relación con García luego de la separarse de la psiquiatra Laura Victoria Hanna, integrante del Cuerpo Médico Forense, quien de ser designada perito en el caso, deberá abstenerse.

Hay versiones que indican que Giacchi había tenido situaciones de violencia con su ex esposa, aunque desde el Poder Judicial señalaron que hasta el momento no hay denuncias de hechos previos contra el ex funcionario de Alfredo Cornejo.

Hanna ha brindado talleres sobre violencia de género y el perfil del agresor, como profesional del Cuerpo Médico Forense. De la relación con Giacchi, tiene un hijo en común.