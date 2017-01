Lali Espósito volvió a enojarse con la prensa en Punta del Este

El descanso en Punta del Este no viene saliendo como seguramente Lali Espósito lo programó de antemano. Es que luego de la furia que sintió la cantante y actriz por las fotos que le sacaron algunos paparazzis en la intimidad de su casa en Uruguay, volvió a tener un enfrentamiento por algo similar.

Según un video que se difundió en el programa de la tevé uruguaya Algo Contigo, Lali volvió a molestarse con un reportero que la estaba filmando cuando la artista salía de hacer las compras en un supermercado. “¡Me deja de filmar, por favor!“, pidió la diva teen.

Este episodio generó un cruce entre el camarógrafo y una amiga de Lali que estaba comprando junto a ella. “¿Podés dejar de filmar? Es un poco invasivo tener la cámara todo el tiempo, primero no sé por qué me estás filmando a mí…”, expresó la joven, mientras el reportero aseguraba que no las había filmado dentro del lugar sino en la calle.

Mirá el video