Imputaron a Giacchi por lesiones leves, pero no irá preso

El procurador de la Corte, Alejandro Gullé, informó este lunes que el ex ministro de Salud, Rubén Giacchi (62) fue imputado por lesiones leves, tras la denuncia que realizó el pasado domingo su pareja por violencia de género. El ex funcionario será citado esta tarde para leerle los cargos en su contra. Mientras tanto, se dictó una prohibición de acercamiento a Laura García, la mujer que lo denunció por maltrato.

“Se siguió el protocolo que se sigue en todos los casos, se realizaron las pericias médicas y psicológicas”, informó el procurador. Además señaló que el ex funcionario se presentó el mismo domingo a declarar espontáneamente y como no había denuncias anteriores no correspondía la detención.

Ahora Giacchi podrá ratificar lo declarado o abstenerse. “Se escuchó todo lo que tenía que decir, él ofreció prueba”, añadió Gullé.

Alejandro Gullé, en conferencia de prensa por el caso Giacchi.

La investigación por el nuevo caso de violencia de género que ahora salpica la gestión de Alfredo Cornejo fue formalizada el domingo en la Oficina Fiscal N15 de Carrodilla.

Allí la ex pareja de Giacchi radicó la denuncia, luego de haber sufrido golpes, aunque se desconoce el detalle de las lesiones, ya que el Procurador Adjunto, Fernando Guzzo dijo no tener esos datos.

Fernando Guzzo, el Procurador Adjunto, dijo no tener detalles de las lesiones que recibió la ex de Giacchi.

García es psicóloga y es empleada de planta del Ministerio de Salud en el área de Asuntos Profesionales y Concursos y según se supo ocupa ese cargo desde que Giacchi llegó al ministerio.

La pareja llevaba cinco meses de relación, mientras tanto el médico estaba en pleno proceso de divorcio con su ex esposa.

Esta tarde, Giacchi será citado formalmente, luego de que este domingo brindara una declaración informativa, para ser imputado por el fiscal Galdo Andreoni.