Siguen los reclamos de los vecinos de las torres de San Juan y Siria

El problema con el agua es un reclamo constante por estos días. Muchos vecinos reclaman la falta de suministro, pero quienes que viven en el edificio de República de Siria y San Juan, de Ciudad, reclaman desde hace años. Esta vez 96 departamentos de la torre A1 están sin agua desde noviembre.

“Ya no da para más la situación. No podemos seguir soportando este calor sin agua. No podemos higienizarnos, tomar agua, asear nuestras pertenencias personales, nada. Nos hemos cansado de reparar las instalaciones y los problemas continúan”, dijo a El Sol, Marcelo, uno de los encargados de la torre A1 que asegura que desde noviembre no tienen agua.

El problema no es nuevo. Ya en el 2005 reclamaban no sólo por agua potable sino también por gas. “La solución llega por unos meses y surgen otra vez. Necesitamos soluciones definitivas”, dijo el encargado.

Ya en diciembre del año pasado los vecinos de la misma torre reclamaban por lo mismo pero a la falta del suministro se se sumo el desagote cloacal por escaleras y paredes.

“Acá hay niños, personas mayores, con discapacidad y no podemos seguir así. Hemos hecho todas las reparaciones que nos han solicitados desde Aysam y el problema persiste de modo que ya no sabemos a quien acudir”, dijo Marcelo.

La voz de Aguas Mendocinas

Consultado por el problema, desde Aysam aseguraron que han realizado todas las revisiones pertinentes y el problema se encuentra dentro del edificio.

“De acuerdo a nuestras mediciones, el edificio cuenta con una presión por encima de lo normal, de modo que los problemas son internos y serán los inquilinos y propietarios quienes deban solucionar la situación”, aseguró un vocero de la empresa.