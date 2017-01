Anuncian "The King of Fighters: World" para smartphones

La compañía SNK anunció de manera oficial que llevará su franquicia The King of Fighters a los sistemas operativos iOS y Android. Esto se llevará a cabo a través de un nuevo juego RPG, llamado The King of Fighters: World que debutará en los smartphones de China en 2017. Después de dicho lanzamiento, el juego también debutará en las demás regiones del mundo.

De acuerdo con la compañía desarrolladora, The King of Fighters: World es una nueva experiencia con la que podrás disfrutar el mundo de la franquicia.